Україну атакують Shahed російського виробництва: у ЗСУ пояснили масовані обстріли (відео)

Російські окупанти також вивчають особливості ландшафту та використовують різні маршрути, аби нищити інфраструктуру та вбити якомога більше людей.

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Росія вже почала використовувати для ударів по українських містах дрони Shahed, які зібрані на території держави-агресора. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

З її слів, на корпусах Shahed вже є маркування кирилицею. Останні атаки по українських містах здійснювалися саме такими апаратами.

"Говорить про те, що виробництво в них вже російське", – сказала вона.

Гуменюк пояснила, що у зоні відповідальності Півдня російські загарбники в більшості випадків запускають "Шахеди" зі східного узбережжя Азовського моря. Є випадки, коли запускали із Кримського півострова.

Росіяни намагаються використовувати для пусків декілька маршрутів. Окупанти також вивчають особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування.

Атаки міст України дронами Shahed 24-25 липня

Російські загарбники 25 липня атакували Київ дронами-камікадзе Shahed. У КМВА зазначили, що це була вже шоста атака на українську столицю за місяць. ППО ЗСУ знищила всі повітряні цілі на території Київської області.

Іранські дрони-камікадзе також 25 липня пошкодили об'єкти інфраструктури та приватні володіння одразу в кількох регіонах. У Дніпропетровській області, за даними ОВА, також зафіксовано обстріли з важкої артилерії. Вибухи вночі прогриміли в п'яти областях.

Одеську область 24 липня російські війська також атакували Shahed. Унаслідок нічної атаки, як інформують в ОВА, шестеро людей дістали різні поранення. Один із Shahed влучив в об'єкт портової інфраструктури, спровокувавши пожежу.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що РФ випускає дрони Shahed. Російський виріб має інший акумулятор, комплекс антен "Комета", інший корпус та маркування. Наразі тільки незрозуміло, чи це масштабне виробництво, чи поодинокі випадки.