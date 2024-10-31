У РФ невідомі БПЛА атакували аеропорт і нафтову компанію (фото, відео)

В Уфі по тривозі підняли служби безпеки низки нафтохімічних підприємств. Пізніше повідомили про три безпілотники, що впали.

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Сьогодні ввечері, 31 жовтня, в Уфі, столиці Республіки Башкортостан РФ, обмежили прийом і виліт літаків — в аеропорту це пояснили "забезпеченням заходів авіаційної безпеки". Пізніше повідомили про три безпілотники, які впали на території башкирського паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Про це повідомляє UFA1.RU.

Повітряна тривога в Уфі

Глава республіки Радій Хабіров через годину повідомив, що "промислові підприємства башкирського ПЕК зазнали атаки трьох ворожих безпілотників". Уфа розташована за 1600 км від кордону з Україною.

Уфа розташована за 1600 км від кордону з Україною Фото: Google Maps

Повідомляють, що один БПЛА впав на території одного з підприємств і заподіяв мінімальної шкоди у вигляді вибитого скла в операторській. Два інших впали в промзоні.

"Жертв і руйнувань немає. Підприємства функціонують у штатному режимі. На місці працюють слідча група, підрозділи МНС, оперативні служби. Ситуація під контролем", — сказав глава Башкирії.

У коментарях місцеві жителі повідомили, що йдеться про Уфімський нафтопереробний завод імені XXII з'їзду КПРС — філію акціонерної нафтової компанії "Башнефть". Це одне з чотирьох промислових містоутворюючих підприємств із переробки нафти в місті Уфі. Обсяг нафтопереробки близько 6 млн т на рік (3 % від загальноросійського обсягу).

В аеропорту Уфи заявили, що рейси будуть виконуватися після зняття обмежень

Згідно з даними онлайн-табло уфимського аеропорту, затримали більш ніж на годину щонайменше п'ять рейсів: до Самари, Москви, Санкт-Петербурга і Єкатеринбурга.

При цьому на приліт було скасовано два рейси.

Також сьогодні вводилися обмеження на польоти в аеропорту Самари. Зазвичай росЗМІ повідомляють про збій у роботі аеропортів під час атак безпілотників, при цьому не повідомляючи про саму атаку. Про це пишуть у місцевих пабліках.

Нагадаємо, кілька днів тому повідомлялося про атаку БПЛА на НПЗ у Рязані. Мешканці чули сирену та вибухи.