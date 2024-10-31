У РФ невідомі БПЛА атакували аеропорт і нафтову компанію (фото, відео)
В Уфі по тривозі підняли служби безпеки низки нафтохімічних підприємств. Пізніше повідомили про три безпілотники, що впали.
Сьогодні ввечері, 31 жовтня, в Уфі, столиці Республіки Башкортостан РФ, обмежили прийом і виліт літаків — в аеропорту це пояснили "забезпеченням заходів авіаційної безпеки". Пізніше повідомили про три безпілотники, які впали на території башкирського паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Про це повідомляє UFA1.RU.
Глава республіки Радій Хабіров через годину повідомив, що "промислові підприємства башкирського ПЕК зазнали атаки трьох ворожих безпілотників". Уфа розташована за 1600 км від кордону з Україною.
Повідомляють, що один БПЛА впав на території одного з підприємств і заподіяв мінімальної шкоди у вигляді вибитого скла в операторській. Два інших впали в промзоні.
"Жертв і руйнувань немає. Підприємства функціонують у штатному режимі. На місці працюють слідча група, підрозділи МНС, оперативні служби. Ситуація під контролем", — сказав глава Башкирії.
У коментарях місцеві жителі повідомили, що йдеться про Уфімський нафтопереробний завод імені XXII з'їзду КПРС — філію акціонерної нафтової компанії "Башнефть". Це одне з чотирьох промислових містоутворюючих підприємств із переробки нафти в місті Уфі. Обсяг нафтопереробки близько 6 млн т на рік (3 % від загальноросійського обсягу).
В аеропорту Уфи заявили, що рейси будуть виконуватися після зняття обмежень
Згідно з даними онлайн-табло уфимського аеропорту, затримали більш ніж на годину щонайменше п'ять рейсів: до Самари, Москви, Санкт-Петербурга і Єкатеринбурга.
При цьому на приліт було скасовано два рейси.
Також сьогодні вводилися обмеження на польоти в аеропорту Самари. Зазвичай росЗМІ повідомляють про збій у роботі аеропортів під час атак безпілотників, при цьому не повідомляючи про саму атаку. Про це пишуть у місцевих пабліках.
Нагадаємо, кілька днів тому повідомлялося про атаку БПЛА на НПЗ у Рязані. Мешканці чули сирену та вибухи.