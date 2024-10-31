В РФ неизвестные БПЛА атаковали аэропорт и нефтяную компанию (фото, видео)

В Уфе по тревоге подняли службы безопасности ряда нефтехимических предприятий. Позже сообщили о трех упавших беспилотниках.

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Сегодня вечером, 31 октября, в Уфе, столице Республики Башкортостан РФ ограничили прием и вылет самолетов — в аэропорту это объяснили "обеспечением мер авиационной безопасности". Позже сообщили о трех беспилотниках, которые упали на территории башкирского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщает UFA1.RU.

Воздушная тревога в Уфе

Глава республики Радий Хабиров спустя час сообщил, что "промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трех вражеских беспилотников". Уфа находится в 1600 км от границы с Украиной.

Уфа находится в 1600 км от границы с Украиной Фото: Google Maps

Сообщается, что один БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне.

"Жертв и разрушений нет. Предприятия функционируют в штатном режиме. На месте работают следственная группа, подразделения МЧС, оперативные службы. Ситуация под контролем", — сказал глава Башкирии.

В комментариях местные жители сообщили, что речь идет об Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени XXII съезда КПСС — филиале акционерной нефтяной компании "Башнефть". Это одно из четырех промышленных градообразующих предприятий по переработке нефти в городе Уфе. Объем нефтепереработки около 6 млн т в год (3 % от общероссийского объема).

В аэропорту Уфы заяивли, что рейсы будут выполняться после снятия ограничений

Согласно данным онлайн-табло уфимского аэропорта, были задержаны более чем на час не менее пяти рейсов: в Самару, Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

При этом на прилет были отменены два рейса.

Также сегодня вводились ограничения на полеты в аэропорту Самары. Обычно росСМИ сообщают о сбое в работе аэропортов при атаках беспилотников, при этом не сообщая о самой атаке. Об этом пишут в местных пабликах.

Напомним, несколько дней назад сообщалось об атаке БПЛА на НПЗ в Рязани. Жители слышали сирену и взрывы.