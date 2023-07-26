"Одна із реалізацій СБУ", — Малюк підтвердив участь спецслужб у підриві Кримського мосту (відео)

У СБУ повідомили, що провели безліч спецоперацій, серед них є такі, про які ніколи не говоритимуть вголос і на загал.

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Голова СБУ Василь Малюк вперше офіційно підтвердив, що унікальна спецоперація із руйнування Кримського мосту — це справа рук українських спецслужб. Про це він заявив під час презентації марки "Укрпошти", присвяченої діяльності спецслужби та її внеску у захист країни.

"Ми провели багато операцій, про деякі ми зможемо розповісти на загал після перемоги. Про деякі не зможемо розповісти навіть тоді. Сьогодні мій колега вдягнув відповідну футболку. Це — одна з наших реалізацій — руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року", — сказав Малюк.

Слід зазначити, що очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський вдягнув на захід чорну футболку із світлиною підірваного Керченського мосту і написом "СБУ. Хто як не ми спалить мости?"

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Він подякував співробітникам СБУ за роботу і побажав, щоб кількість їх бойових виходів відповідала кількості повернень на місця дислокації та вшановав пам’ять загиблих Героїв.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про загибель двох осіб та госпіталізацію їхньої доньки. Поруч зі спорудою фіксували кілометрові затори.

Унаслідок вибуху пошкоджено проліт автомобільної частини споруди, тому вантажівки та легковики спрямували в об'їзд, і на виїзді з Криму їм довелося стояти в кількакілометрових чергах.