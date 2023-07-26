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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Український В'єтнам": бійці ЗСУ показали кадри бою у Серебрянському лісництві (відео)

Серебрянське лісництво, бої в Серебрянському лісництві, бої на Луганщині, бої під Кремінною, бої під Білогорівкою
Фото: Скриншот | Серебрянське лісництво на Луганщині - місце боїв з підрозділами ЗС РФ

На відео, опублікованому бійцями Сил оборони, показано бої у Серебрянському лісництві на Луганщині: природний рельєф настільки складний, що можна говорити про "український В'єтнам".

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У Серебрянському лісі на південь від Кремінної бійці ЗСУ тримають оборону проти військ ЗС РФ, які обстрілюють позиції українських захисників. Кадри з місця активних бойових дій опублікували у Telegram-каналі "Цитадель. Схід".

Українські військові показали, як виглядають укріплення, зведені посеред лісу. Видно окоп, глибиною до метра, на дно якого кинуто мішки та спеціальні опори для легшого переміщення.

Укріплення ЗСУ, окоп ЗСУ Fullscreen
Укріплення ЗСУ у Серебрянському лісництві

Бійці у повному бойовому спорядженні вистрибують з окопів і біжать лісом. Помітно, як зовсім поруч спалахують російські снаряди. Місцевість навколо заволокло димом від ударів ЗС РФ.

Переміщення бійців ЗСУ Fullscreen
Переміщення бійців ЗСУ у Серебрянському лісництві

У дописі вказано, що на відео — робота бійців 2-го механізованого батальйону 67-ї бригади ЗСУ. Також зазначається, що у Серебрянському лісництві у напрямку Кремінної точаться важкі бої.

Переміщення бійців ЗСУ у Серебрянському лісництві

Наголосимо, поки що не відомо, коли саме зроблено запис, опублікований в мережі.

Між тим у Telegram-каналі ДПСУ також викладено відео з Серебрянського лісництва. Зазначається, що бійцям доводиться тримати оборону в умовах своєрідного В'єтнаму — є й ліси, й річки, і гори, і болота. Крім того, українські позиції розташовані по обидва боки від річки Сіверський Донець. Коли бійці переправляються з берега на берег, то стають мішенню для російської артилерії.

ДПСУ - про бої у Серебрянському лісництві

Зазначимо, Серебрянське лісництво (або Серебрянський заказник) — місцевість між Кремінною та Білогорівкою, площею близько 110 га. На цій території дійсно можна побачити різні види рельєфу — ліси, болота, луки.

Серебрянське лісництво Fullscreen
Серебрянське лісництво на Луганщині - місцевість на південь від Кремінної
Фото: Вікіпедія

Лісництво стало гарячою ділянкою фронту з осені 2022 року після Харківської наступальної операції. Саме тоді ЗСУ вийшли на кордони лісництва навпроти Кремінної. Станом на літо 2023 року тут утворився паритет сил — російські та українські війська ведуть оборонні бої та не поступаються позиціями.

На думку нацгвардійця, з яким спілкувались журналісти, ділянка важлива для російського командування з кількох причин. Зокрема, окупанти можуть оточити Білогорівку, просунутись на Торське через Діброву. Крім того, є ще один напрям, який цікавить росіян — це Слов'янськ та Бахмут: сподіваються, що з цього плацдарму у лісництві зможуть рушити з Луганщини вглиб Донеччини.

Лиманський напрям Fullscreen
Ситуація на Лиманському відтинку фронту - DeepState
Фото: DeepStateMAP

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті за 26 липня 2023 року вказав, що армія РФ веде активні бойові дії на південь від Діброви — зокрема, намагається наступати. Карта бойових дій свідчить, що може ітись саме про Серебрянське лісництво. Командування перелічило населені пункти, по яких стріляв ворог — Білогорівка, Торське, Спірне та інші.

Нагадуємо, про посилення боїв під Кремінною йшлося у повідомленні Інституту вивчення війни, опублікованому в середині липня. Аналітики ISW відзначили, що ЗС РФ активізувались на північний захід від Кремінної — біля села Невського, та на південний захід — біля Білогорівки.

Генерал Олександр Сирський днями відвідав бригади, які тримають оборону під Лиманом, а також під Бахмутом. Командувач Сухопутними військами відзначив, що ситуація на цих ділянках фронту — протилежна.