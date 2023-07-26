"Український В'єтнам": бійці ЗСУ показали кадри бою у Серебрянському лісництві (відео)

На відео, опублікованому бійцями Сил оборони, показано бої у Серебрянському лісництві на Луганщині: природний рельєф настільки складний, що можна говорити про "український В'єтнам".

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У Серебрянському лісі на південь від Кремінної бійці ЗСУ тримають оборону проти військ ЗС РФ, які обстрілюють позиції українських захисників. Кадри з місця активних бойових дій опублікували у Telegram-каналі "Цитадель. Схід".

Українські військові показали, як виглядають укріплення, зведені посеред лісу. Видно окоп, глибиною до метра, на дно якого кинуто мішки та спеціальні опори для легшого переміщення.

Укріплення ЗСУ у Серебрянському лісництві

Бійці у повному бойовому спорядженні вистрибують з окопів і біжать лісом. Помітно, як зовсім поруч спалахують російські снаряди. Місцевість навколо заволокло димом від ударів ЗС РФ.

Переміщення бійців ЗСУ у Серебрянському лісництві

У дописі вказано, що на відео — робота бійців 2-го механізованого батальйону 67-ї бригади ЗСУ. Також зазначається, що у Серебрянському лісництві у напрямку Кремінної точаться важкі бої.

Переміщення бійців ЗСУ у Серебрянському лісництві

Наголосимо, поки що не відомо, коли саме зроблено запис, опублікований в мережі.

Між тим у Telegram-каналі ДПСУ також викладено відео з Серебрянського лісництва. Зазначається, що бійцям доводиться тримати оборону в умовах своєрідного В'єтнаму — є й ліси, й річки, і гори, і болота. Крім того, українські позиції розташовані по обидва боки від річки Сіверський Донець. Коли бійці переправляються з берега на берег, то стають мішенню для російської артилерії.

ДПСУ - про бої у Серебрянському лісництві

Зазначимо, Серебрянське лісництво (або Серебрянський заказник) — місцевість між Кремінною та Білогорівкою, площею близько 110 га. На цій території дійсно можна побачити різні види рельєфу — ліси, болота, луки.

Серебрянське лісництво на Луганщині - місцевість на південь від Кремінної Фото: Вікіпедія

Лісництво стало гарячою ділянкою фронту з осені 2022 року після Харківської наступальної операції. Саме тоді ЗСУ вийшли на кордони лісництва навпроти Кремінної. Станом на літо 2023 року тут утворився паритет сил — російські та українські війська ведуть оборонні бої та не поступаються позиціями.

На думку нацгвардійця, з яким спілкувались журналісти, ділянка важлива для російського командування з кількох причин. Зокрема, окупанти можуть оточити Білогорівку, просунутись на Торське через Діброву. Крім того, є ще один напрям, який цікавить росіян — це Слов'янськ та Бахмут: сподіваються, що з цього плацдарму у лісництві зможуть рушити з Луганщини вглиб Донеччини.

Ситуація на Лиманському відтинку фронту - DeepState Фото: DeepStateMAP

Зазначимо, Генштаб ЗСУ у вечірньому звіті за 26 липня 2023 року вказав, що армія РФ веде активні бойові дії на південь від Діброви — зокрема, намагається наступати. Карта бойових дій свідчить, що може ітись саме про Серебрянське лісництво. Командування перелічило населені пункти, по яких стріляв ворог — Білогорівка, Торське, Спірне та інші.

Нагадуємо, про посилення боїв під Кремінною йшлося у повідомленні Інституту вивчення війни, опублікованому в середині липня. Аналітики ISW відзначили, що ЗС РФ активізувались на північний захід від Кремінної — біля села Невського, та на південний захід — біля Білогорівки.

Генерал Олександр Сирський днями відвідав бригади, які тримають оборону під Лиманом, а також під Бахмутом. Командувач Сухопутними військами відзначив, що ситуація на цих ділянках фронту — протилежна.