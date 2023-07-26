За завищеною ціною: у Росгвардії розкрили схему збагачення на сотні мільйонів рублів

У відомстві закупили системи мобільних комплексів розмінування за завищеною ціною. За інформацією колишнього радника глави Росгвардії, збитки становили 227 млн рублів.

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У Росгвардії викрили велику корупційну схему на суму 227 мільйонів рублів. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі. Про це повідомив у себе в Telegram колишній радник глави Росгвардії, голова комітету Держдуми з питань інформаційної політики Олександр Хінштейн.

За його інформацією, відомство закупило системи мобільних комплексів розмінування "Аракс" за завищеною ціною. Затримано керівників двох департаментів Росгвардії, гендиректора компанії-постачальника і ще кількох людей. Депутат також уточнив, що шахрайство виявили під час перевірки, ініційованої службою безпеки самої Росгвардії.

"Посадові особи Росгвардії вступили в змову з постачальниками (ТОВ "Комплексні системи). У результаті — комплекси були закуплені за свідомо завищеною ціною. Збиток бюджету склав 227 млн рублів", — повідомив Хінштейн.

За інформацією депутата Держдуми, у Слідчому комітеті РФ порушили кримінальну справу за ч. 4 ст. 159 КК РФ ("шахрайство"). Допитано 12 осіб, серед них начальника управління житлополітики Департаменту будівництва Росгвардії Ярослава Наконечного (колишній заступник начальника Департаменту реалізації держпрограм — ДГП), начальника відділу ДГП Ігоря Єлисєєва, а також гендиректора ТОВ "Комплексні системи" Олега Чекришева, його заступника Олександра Бєлякова та інших фігурантів. Вирішується питання про обрання для них запобіжного заходу. У фігурантів проводяться обшуки.

Фокус раніше писав, що 24 липня в Києві працівники ДБР затримали колишнього голову Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова, який за час роботи в ТЦК збагатився на 188 млн грн. Правоохоронці шукали його два дні, поки Борисов, ховаючись від слідства, міняв номери телефонів, автомобілів і місце розташування. Одеському воєнкому висунули обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Фокус також розповідав 22 липня, що після історії з воєнкомом Євгеном Борисовим, у найближчі три місяці в Україні проведуть масову перевірку всіх голів територіальних центрів комплектації на предмет корупції та зловживання своїм службовим становищем.