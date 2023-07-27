"Зміцнюють зв'язки": Кім Чен Ин показав Шойгу нові БПЛА і міжконтинентальні ракети (фото)

РФ відчуває брак озброєння і готова отримувати від Північної Кореї боєприпаси. Шойгу вважає, що ця зустріч сприятиме зміцненню зв'язків між оборонними відомствами двох держав.

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27 липня міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту в КНДР зустрівся з главою держави Кім Чен Ином. Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

За словами журналістів, глава Міноборони РФ візьме участь у військовому параді, присвяченому перемозі КДНР у війні 1950-1953 років. Напередодні Кім Чен Ин і Шойгу відвідали виставку озброєнь, яка приурочена до 70-річчя закінчення бойових дій у Корейській війні.

Російський міністр висловив упевненість у тому, що проведені переговори сприятимуть "зміцненню взаємодії між оборонними відомствами" двох держав.

Делегація РФ оглянула представлені зразки, зокрема міжконтинентальні балістичні ракети, танки і бронетехніку.

Кім Чен Ин показав Шойгу військову техніку Фото: en.yna.co.k

Особливу увагу привернули два зразки північнокорейських безпілотників. Один із безпілотників нагадує американський ударно-розвідувальний MQ-9 Reaper, а інший — розвідувальний RQ-4 Global Hawk. На виставці представлені їхні фотографії в польоті.

КНДР має досить великі запаси техніки та боєприпасів, які підходять російській армії. Північна Корея володіє широкою лінійкою ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм, яких зараз гостро потребують ЗС РФ. Крім ствольної артилерії, є і значний потенціал 122-мм РСЗВ, які є місцевими аналогами БМ-21 "Град".

РФ відчуває брак озброєння і готова гнати з Північної Кореї боєприпаси, щоб хоч якось підтримувати вогневий потенціал своїх військ на полі бою в Україні. Восени минулого року Північна Корея підтримала підсумки нелегітимних "референдумів", які Росія провела у східних регіонах України, і визнала анексію українських областей.

Нагадаємо, 26 липня Фокус писав про справжню причину відчайдушної поїздки Шойгу в Північну Корею. Брак артилерійських снарядів російської армії на фронті став уже критичним. Саме про їх постачання і поїхав домовлятися Шойгу в Пхеньян, стверджує військовий аналітик Олександр Коваленко, спростовуючи офіційні пояснення візиту.

А також північнокорейський лідер Кім Чен Ин пообіцяв розширити військові навчання і посилити готовність країни до війни.