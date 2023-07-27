"Це буде ще десять років": ГУР перехопило розмови росіян про ситуацію в Бєлгородській області

На записі телефонної розмови чоловік скаржиться, що влада РФ зачищає тих, хто висвітлює реальний стан справ.

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Росіяни скаржаться на зневажливе ставлення керівництва Бєлгородської області РФ до цивільних осіб, а також обговорюють переслідування журналістів, які "висвітлюють реальний стан справ". Такі розмови вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міноборони України.

На записі, опублікованому ГУР, чути, як росіянин телефоном каже, що, за інформацією секретаря Радбезу, "це триватиме десятиліття".

"Наша партія при владі буде ще десять років як мінімум. Тому це буде ще десять років", — каже чоловік.

Далі росіянин скаржиться, що влада "зачищає народ" і не видає обіцяні соціальні виплати.

"Ну ти ж сам бачиш, що виходить, хто в цьому зацікавлений і до чого прийшли. І висновків ніяких не робиться, тільки одні красиві слова. Головне Грайворон взяли, звільнили Грайворон, медалі повісили і два дні поспіль там лупили, війна йшла. І кореспондентів обстріляли всіх. А ті, хто правду написав, звільнили їх, щоб правду не писали", — зазначає росіянин.

Нагадаємо, у травні-червні 2023 року бійці легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які воюють на боці ЗСУ, здійснювали рейди до Бєлгородської області. Аналітики DeepStateMAP 5 червня повідомляли, що військовим вдалося зайняти територію майже в 10 квадратних кілометрів.

Армія Росії у відповідь завдавала хаотичних ударів по населених пунктах, сподіваючись вразити противника. За інформацією бійців легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого батальйону", ЗС РФ не враховували втрат серед цивільного населення.

Пізніше стало відомо, що з Шебекіно Бєлгородської області втекли 87 чиновників, нібито через складні умови для проживання та зруйноване житло. А губернатор регіону В'ячеслав Гладков вирішив самостійно взяти під контроль "охорону" кордону, і заявив, що в області формують полк територіальної самооборони, щоб не допустити створення "сірої зони".

В Офісі Президента України події в Бєлгородській області називали кінцем епохи "путінської стабільності".