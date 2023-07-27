"Это будет еще десять лет": ГУР перехватило разговоры россиян о ситуации в Белгородской области

На записи телефонного разговора мужчина жалуется, что власти РФ зачищают тех, кто освещает реальное положение дел.

Related video

Россияне жалуются на пренебрежительное отношение руководства Белгородской области РФ к гражданским лицам, а также обсуждают преследования журналистов, "освещающих реальное положение дел". Такие разговоры удалось перехватить Главному управлению разведки Минобороны Украины.

На записи, опубликованной ГУР, слышно, как россиянин по телефону говорит, что, по информации секретаря Совбеза, "это будет продолжаться десятилетие".

"Наша партия у власти будет еще десять лет как минимум. Поэтому это будет еще десять лет", — говорит мужчина.

Далее россиянин жалуется, что власти "зачищают народ" и не выдают обещанные социальные выплаты.

"Ну ты ж сам видишь, что получается, кто в этом заинтересован и к чему пришли. И выводов никаких не делается, только одни красивые слова. Главное Грайворон взяли, освободили Грайворон, медали повесили и два дня подряд там лупили, война шла. И корреспондентов обстреляли всех. А те, кто правду написал, уволили их, чтоб правду не писали", — отмечает россиянин.

Напомним, в мае-июне 2023 года бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющие на стороне ВСУ, совершали рейды в Белгородскую область. Аналитики DeepStateMAP 5 июня сообщали, что военным удалось занять территорию почти в 10 квадратных километров.

Армия России в ответ наносила хаотические удары по населенным пунктам, надеясь поразить противника. По информации бойцов легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого батальона", ВС РФ не учитывали потери среди гражданского населения.

Позже стало известно, что из Шебекино Белгородской области сбежали 87 чиновников, якобы из-за сложных условий для проживания и разрушенного жилья. А губернатор региона Вячеслав Гладков решил самостоятельно взять под контроль "охрану" границы, и заявил, что в области формируют полк территориальной самообороны, чтобы не допустить создание "серой зоны".

В Офисе Президента Украины события в Белгородской области называли концом эпохи "путинской стабильности".