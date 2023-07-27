Погрожували та змушували здати відбитки: у Криму затримали українську журналістку

Лутфіє Зудієва мала висвітлювати судове засідання у Верховному суді тимчасово окупованого Криму у справі кримських татар, яких російська влада звинувачує в диверсії.

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У Криму затримали журналістку українського видання "Ґрати" Лутфіє Зудієву. Про це повідомляють її колеги.

За інформацією видання "Ґрати", журналістка мала висвітлювати судове засідання у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла і братів Азіза та Асана Ахтемових, яких російська влада звинувачує в диверсії. Слухання проходило у Верховному суді анексованого РФ Криму.

Зудієву не пустили до суду. Після чого затримали разом із родичами та друзями фігурантів справи та кореспондентом заблокованого у РФ видання "Грани" Куламетом Ібраїмовим.

Зудієва показувала правоохоронцям прескарту і говорила, що виконує редакційне завдання.

У ЗМІ повідомляють, що журналістку доставили в Залізничний райвідділ поліції Сімферополя. Їй погрожували та змушували здати відбитки пальців і зразки слини. Зудієва відмовилася.

Щодо журналістки склали адміністративний протокол про "участь у масовому одночасному перебуванні громадян у публічному місці поблизу Верховного суду Криму… з метою подальшого висвітлення у ЗМІ".

"Це підтверджує, що поліцейські знали про журналістський статус Зудієвої", — зазначили у виданні.

"Ґрати" вимагають негайно звільнити журналістку та інших незаконно затриманих сьогодні біля Верховного суду кримчан.

Журналісти звернулися до українських, міжнародних журналістських об'єднань і правозахисних організацій із проханням виступити на захист затриманої журналістки та висловити солідарність із колегами, яких російська влада переслідує в Криму.

Фокус писав, що 26 липня Слов'янська окружна прокуратура почала розслідування проти журналістів програми "Схеми", після того, як вийшов сюжет про суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову. У матеріалі йшлося, що жінка отримала 10 квітня 2014 року паспорт РФ і відвідувала Крим після його окупації.

27 липня стало відомо, що справу закрили після розголосу.