Випробування проходять успішно: стелс-бомбардувальник B-21 готують до першого польоту

Виробник Northrop Grumman очікує, що після першого польоту ВПС США підпишуть контракт на малосерійне виробництво.

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За останні декілька місяців новітній стелс-бомбардувальник B-21 Raider провів своє перше випробування на "ввімкнення" наблизивши його ще на один крок до першого польоту. Про це повідомляє журнал Air&Space Forces.

Компанія Northrop Grumman підтвердила наміри провести перший політ B-21 до кінця нинішнього року. Після цього виробник очікує отримати контракт на початок малосерійного виробництва. Генеральний директор Кеті Ворден заявила, що компанія не очікує жодних прибутків від малосерійного виробництва через інфляцію, яка має вплив на контракт, де ціна на літак зафіксована. Проте ВПС США виділять 60 млн доларів для помʼякшення інфляції.

"Ми успішно запустили перший випробувальний літак для льотних випробувань у цьому кварталі", — заявила Уорден.

В оборонному підприємстві заявляють, що вони не планують отримувати прибуток і у випадку виділенню 60 млн, бо США виділять 60 млн лише в цьому фінансовому році. Але робота з американським урядом продовжуватиметься.

У Повітряних силах США попередили, що ймовірно, публічно оголошувати дату першого польоту B-21 Raider вони не будуть. Літак здійметься в повітря тоді, коли буде до цього готовий. Разом з тим представник армії додав, що він вже близько.

Нагадаємо, 23 травня ЗМІ писали, що стелс-бомбардувальник B-21 зможе літати автономно та керувати безпілотниками.

17 березня за даними журналістів, у США відклали перший виліт бомбардувальника B-21.