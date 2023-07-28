Катар виділив $100 мільйонів на гуманітарну допомогу для України, — прем'єр-міністр (фото)

Політики обговорили "формулу миру" президента Володимира Зеленського та зернову угоду. Катар готовий виступити посередником у поверненні українських дітей, викрадених РФ.

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Катар виділяє 100 мільйонів доларів на гуманітарну підтримку України. Про це прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман бін Джассім Аль Тані заявив під час зустрічі з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 28 липня.

"Ці гроші будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні й гуманітарні проєкти", — проінформував Шмигаль.

Посадовець розповів, що також під час зустрічі політики обговорили, наскільки важливо відновити Чорноморську зернову ініціативу та продовжити реалізацію Grain from Ukraine.

"Детально обговорили Формулу миру, ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським. Дякую Катару за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території", — додав український прем’єр.

Чиновники країн домовилися про співпрацю в межах Спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. Також прем’єр-міністри обговорили утворення інших спеціалізованих робочих груп та комісій.

"У різних сферах — від високих технологій і диджиталізації до постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно", — пояснив Шмигаль.

Фото: Денис Шмигаль / Телеграм Фото: Денис Шмигаль / Телеграм

Нагадаємо, 27 липня під час саміту "Росія-Африка" Володимир Путін запропонував безплатне постачання зерна. Президент Зімбабве Еммерсон Дамбудзо Мнангагва відмовився, зазначивши, що "дефіциту зерна взагалі немає".

28 липня у ДПСУ оприлюднили запис розмови російських військових з комерційним судном. Окупанти погрожували через рух корабля Чорним морем в бік українського порту.