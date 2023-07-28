Катар выделил $100 миллионов на гуманитарную помощь для Украины, — премьер-министр (фото)

Политики обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского и зерновую сделку. Катар готов выступить посредником в возвращении украинских детей, похищенных РФ.

Related video

Катар выделяет 100 миллионов долларов на гуманитарную поддержку Украины. Об этом премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем 28 июля.

"Эти деньги будут направлены на восстановления в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие важные социальные и гуманитарные проекты", — проинформировал Шмыгаль.

Чиновник рассказал, что также во время встречи политики обсудили, насколько важно восстановить Черноморскую зерновую инициативу и продолжить реализацию Grain from Ukraine.

"Детально обсудили Формулу мира, инициированную Президентом Украины Владимиром Зеленским. Спасибо Катару за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", — добавил украинский премьер.

Чиновники стран договорились о сотрудничестве в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству. Также премьер-министры обсудили создание других специализированных рабочих групп и комиссий.

"В разных сферах — от высоких технологий и диджитализации до поставки питьевой воды в тех регионах Украины, где это нужно", — объяснил Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм Фото: Денис Шмыгаль / Телеграм

Напомним, 27 июля во время саммита "Россия-Африка" Владимир Путин предложил бесплатную поставку зерна. Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва отказался, отметив, что "дефицита зерна вообще нет".

28 июля в ГПСУ обнародовали запись разговора российских военных с коммерческим судном. Оккупанты угрожали из-за движения корабля по Черному морю в сторону украинского порта.