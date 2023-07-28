Загрожує безпеці регіону: Китай розбудовує військову базу в Камбоджі (фото)

На місці бази, яку фінансували США тепер є китайські обʼєкти. Там є місце для ППО, командних пунктів та станції РЛС.

Related video

У 2019 році вперше зʼявилась інформація, що Китай отримав доступ до військово-морської бази Реам у Камбоджі. Тепер вона зазнає разючих змін. Про це повідомляє дослідник The Intel Lab Деміен Саймон.

Супутниковий знімок Maxar Technologies зафіксував величезні зміни камбоджійської військово-морської бази поблизу Сіамської затоки. Проєкт фінансується китайським урядом й розширить військовий вплив Пекіна в спірних водах Південно-Східної Азії.

Наразі на базі активно ведуться будівельні роботи: розчищають землю, будують будівлі та дороги. При цьому будівлі, які фінансували Штати, знесені. За останні 18 місяців прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен виділив 157 гектарів для будівництва бази протиповітряної оборони, загальних командних приміщень і військово-морської радіолокаційної установки.

Військова база в Камбоджі, 2021 рік

"Корумповане та дуже персоналізоване правління Хун Сена (премʼєр-міністр Камбоджи) створило сприятливі умови для швидкого розширення китайського впливу в Камбоджі, від міграції та інвестицій в інфраструктуру до близькості у сфері оборони та безпеки. В результаті відносини Пномпеня та Пекіна тепер "залізні", — заявив аналітик Себастьян Странгіо з видання The Diplomat.

База КНР в Камбоджі у січні 2023 року

При цьому офіційно Конституція Камбоджі забороняє іноземні військові бази на її території. Проте в результаті укріплення Китаю, деякі аналітики не вважають, що військова база в Камбоджі змінить глобальний безпековий стан. Викликом є її розташування поруч з Вʼєтнамом, Таїландом та Малайзії.

Нагадаємо, 9 липня в Камбоджі закликали Україну не використовувати касетні боєприпаси.

4 червня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Камбоджа хоче допомогти Україні в розмінуванні.