Ракетний конвеєр: розслідувачі розповіли про КБ "Радуга", яке випускає ракети Х-101/Х-555

З розслідування випливає, що КБ "Радуга" випускає крилаті ракети для ЗС РФ і необмежено продає продукцію в Китай, а також інші країни Азії та Африки.

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Аналітики агенції Molfar дослідили деталі роботи російського конструкторського бюро "Радуга", яке випускає широку номенклатуру ракет різних видів для обстрілів України. Розслідування опубліковане на сайті агенції.

Розслідувачі спершу нагадали, що 26 липня Росія ударила по Україні 33-тьма крилатими ракетами Х-101/Х-555 — усі ракети збило українське ППО. Зазначимо, у мережі можна знайти інформацію і про інші обстріли цими ракетами. Наприклад, ракетами Х-101 обстріляли аеропорт у Вінниці у березні 2022 року, також били по Києву, Дніпру, Умані, Чигирину. Ракету Х-55 (попередниця Х-555) росіяни використали для удару по авіаремонтному заводу у Львові (на початку вторгнення), а у 2023 році ними атакували Київ.

Ракети випускаються у цехах Акціонерного товариства "ГосМКБ "Радуга" імені О.Я. Березняка. "Радуга" — це конструкторське бюро, розташоване на північ від Москви у місту Дубни. На супутникових світлинах за адресою вул. Жуковського, буд. 2а — виробничий комплекс, орієнтовною площею 35 га.

КБ "Радуга" - у місті Дубно за 100 на північ від Москви

Відстань від підприємства до України — близько 500 км.

КБ "Райдуга" - місцерозташування

Згідно з даними Molfar, конструкторське бюро запевняє, що займається високотехнологічним обладнанням для різних сфер економіки РФ. За цим формулювання ховають ракети, які випускаються кількома тисячами працівників підприємства:

Х-69 — дальність 290 км, вага бойової частини 300 кг, швидкість 700-1000 км/год;

Х-59 (різні модифікації) — дальність 285 км, вага бойової частини 320 кг, швидкість 1050 км/год;

Х-101 — дальність 5500 км, вага бойової частини 400 кг, швидкість 970 км/год;

Х-555 (Х-55) — дальність 2500 км, вага бойової частини 450 кг, швидкість 850 км/год;

Х-58Е — дальність 46-200 км, призначені для ураження РЛС;

"Москіт" та "Овод" — протикорабельні ракети.

Як розвивалось КБ "Радуга"

Конструкторське бюро було створене за радянських часів. У 2004 році стало частиною військової компанії АТ "Корпорація тактичне ракетне озброєння". Зараз бюро має 20 корпусів у Дубно, а також ще три філії у різних регіонах країни.

Зростало підприємства протягом останніх 20 років, стверджують аналітики. Але особливе прискорення почалось у 2016 році — саме тоді на території основного виробництва почали терміново зводити нові корпуси. Зокрема, протягом одного року встигли побудувати цех площею майже 5 тис. кв. м.

Про успішну роботу на користь російського військового комплексу також свідчать заробітки, яке отримувало КБ. Наприклад, з 2013 по 2018 рр. прибуток зріс майже удвічі — з 135 млн дол. до 230 млн дол. Потім фінансові показники засекретили, ідеться у розслідування аналітиків.

Як зростали прибутки КБ "Радуга" Фото: Molfar

Крім того, про суттєве зростання виробництва свідчить зростання штату працівників: у 2017 році їх було 1 тисяча, у 2020 році — 12 тисяч.

Звідки надходять гроші

Найголовнішим замовником КБ "Радуга" є російська держава, свідчать дані розслідувачів:

у 2022 році — масштабне замовлення на поставку крилатих ракет різних видів;

з 2013 по 2022 рр. — 3 481 закупівлі на загальну суму 459 млн дол.;

з 2014 по 2017 рр. — 17 контракт на суму 57 млн руб. і окремо для "Смоленського авіаційного заводу" — 12 поставок на суму 49 млн руб.

Також продукцію КБ купують закордонні замовники. Зокрема, Molfar виявив покупців з наступних країн: Китай, Алжир, Єгипет, Сирія, Уганда.

Яким країнам Росія продавала продукцію КБ "Радуга" Фото: Molfar

Чи помітили партери України діяльність КБ "Радуга"

На КБ наклали санкції майже усі партнери — США, ЄС, Канада, Швейцарія, Австралія, Японія, а також, власне, Україна. Утримались від санкцій Британія та Нова Зеландія. Усі санкції накладені у 2022 та 2023 рр. — доти компанія вільно працювала та розвивалась, свідчать дані розслідувачів Molfar.

Нагадуємо, 26 липня армія РФ запустила по Україні близько 40 ракет, з них 33 — це ракети Х-101/Х-555. Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття усіх ракет цього типу.

Між тим вдень 28 липня пролунав вибух у центрі російського Таганрога: секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це наслідок "недбалості" ЗС РФ.