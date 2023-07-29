Нейтральний статус, переговори і Статут ООН: що сказав Путін на саміті "Росія-Африка" (відео)

Глава Кремля заявив, що нейтральний статус України має для РФ принципове значення, оскільки її вступ до НАТО нібито загрожує безпеці російських кордонів.

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Президент РФ Володимир Путін під час саміту "Росія-Африка" заявив, що Москва, почавши війну проти України, нібито не порушувала статут ООН. Про це йдеться на сайті Кремля.

За словами Путіна, в Україні 2014-го року нібито стався неконституційний державний переворот, який підтримав колективний Захід. Потім Київ "почав війну" проти Донбасу, а тому — війну в Україні, на думку російського лідера, почав саме Захід.

Ба більше, очільник країни-агресора зазначив, що Росія, ввівши війська на територію України, не порушувала статут ООН. Москва, на його думку, якимось чином сприяла мирному врегулюванню з 2014 по 2022 рік.

Також Путін заявив, що Росія була "змушена" визнати незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР", а потім офіційно направити туди війська.

За словами глави Кремля, пропозиції Африканського союзу щодо припинення війни в Україні співвідносяться з мирним планом Китаю.

"Ми зі свого боку ніколи від переговорів не відмовлялися, завжди публічно говорили про те, що ми готові до продовження діалогу", — сказав Путін.

Він зазначив, що Росія нібито добровільно вивела свої війська з-під Києва у 2022-му році, оскільки сподівалася підписати з Україною мирний договір. Однак "київська влада" знову обдурила Москву.

Путін заявив, що ЗС РФ нібито добровільно вивели свої сили з-під Києва

Крім того, Путін заявив, що нейтральний статус України є для Росії принциповим питанням. Чомусь вступ України до НАТО якимось чином загрожуватиме безпеці РФ.

"Київ отримав свою самостійність і незалежність під час розпаду Радянського Союзу на основі Декларації про незалежність, а в цій декларації чорним по білому було написано, що Україна є нейтральною державою, і для нас це має принципове значення", — сказав глава Кремля.

Нагадаємо, що глава Африканського союзу Азалі Ассумані сказав, що організація готова виступити посередником між Росією та Україною в переговорах щодо припинення війни. За його словами, президент РФ нібито готовий вступити в діалог, щоб "знайти рішення" і покласти край війні. Однак тепер, за його словами, Африканський союз має "переконати Україну" піти на переговори.