Зеленський відвідав позиції ССО на Бахмуському напрямку (відео)

Президент привітав бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ, подякував їм за службу і вручив державні нагороди.

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Президент України Володимир Зеленський 29 липня побував на Бахмутському напрямку на Донеччині. Він відвідав позиції Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Про це повідомляють в телеграм-каналі голови держави.

Президент привітав ССО з їхнім днем та вручив бійцям державні нагороди.

"Бахмутський напрямок, передові позиції Сил спеціальних операцій. Сьогодні я тут, щоб привітати наших воїнів з їхнім професійним днем, ушанувати їхню силу. Заслухав доповідь командира, поспілкувався з військовими. Дуже потужні, дуже результативні. Дякую! Хоч деталей про актуальні операції ССО й не розкажеш – лише з часом, але виконання вами, хлопці, завдань заради України справді героїчне. Слава Силам спеціальних операцій Збройних Сил України! Честь", — написав президент.

Нагадаємо, що Зеленський звернувся до медиків зі Спасо-Преображенського собору в Одесі. Український президент розповів про свій візит до лікарень Миколаєва та Очакова і привітав медиків із професійним святом.

Раніше повідомлялося, що 27 липня Володимир Зеленський приїхав до Одеси, де провідав українських захисників, які проходять реабілітацію, а також відвідав пошкоджений російськими окупантами Спасо-Преображенський собор.