Зеленский посетил позиции ССО на Бахмутском направлении (видео)

Президент поздравил бойцов Сил специальных операций ВСУ, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля побывал на Бахмутском направлении в Донецкой области. Он посетил позиции Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграмм-канале главы государства.

Президент поздравил ССО с их днем и вручил бойцам государственные награды.

"Бахмутское направление, передовые позиции Сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо! Хотя деталей об актуальных операциях ССО и не расскажешь — только со временем, но выполнение вами, ребята, задач ради Украины действительно героическое. Слава Силам специальных операций Вооруженных Сил Украины! Честь", — написал президент.

Напомним, что Зеленский обратился к медикам из Спасо-Преображенского собора в Одессе. Украинский президент рассказал о своем визите в больницы Николаева и Очакова и поздравил медиков с профессиональным праздником.

Ранее сообщалось, что 27 июля Владимир Зеленский приехал в Одессу, где проведал украинских защитников, которые проходят реабилитацию, а также посетил поврежденный российскими оккупантами Спасо-Преображенский собор.