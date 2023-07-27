"Настоящие герои": Зеленский обратился к медикам из Спасо-Преображенского собора (видео)

Украинский президент рассказал о своем визите в больницы Николаева и Очакова и поздравил медиков с профессиональным праздником.

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В четверг, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам из Спасо-Преображенского собора в Одессе. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале президента.

Глава государства обратился к украинским медикам, поздравив из с профессиональным праздником.

"Наградил лучших. Но благодарен всем – каждому и каждому, кто остается в наших городах и селах, в прифронтовых районах, кто работает на передовой, на ком действительно держится жизнь Украины", — сказал президент.

Владимир Зеленский рассказал о своем визите в медицинские учреждения Николаева и Очакова, отметив, что врачи, которые там работают "действительно настоящие герои".

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Президент также упомянул о том, что в Одессе у него состоялся "важный разговор" с командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины Татьяной Остащенко в присутствии министра здравоохранения.

По словам Владимира Зеленского, были подняты темы, беспокоящие украинских боевых медиков и военнослужащих.

Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак, Владимир Зеленский записал свое обращение в Спасо-Преображенском соборе, который пострадал из-за российской ракетной атаки. Он подчеркнул, что враг понесет наказание за свои преступления.

"Здесь, в Одессе, президент говорил о ликвидации последствий российских ударов по городу и области. А также об активном поиске дополнительных систем ПВО/ПРО, чтобы защитить Одессу и наш Юг от вражеских ракет", — написал Ермак.

Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор Спасо-Преображенский собор

Напомним, 27 июля Владимир Зеленский приехал в Одессу, где проведал украинских защитников, которые проходят реабилитацию, а также посетил поврежденный российскими оккупантами Спасо-Преображенский собор.

Утром 27 июля в Днепре президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку. Заседание состоялось в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Речь шла о ситуации на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий.

Во время выездного заседания Ставки в Днепре Владимир Зеленский также поздравил с прошедшими днями рождения Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского.