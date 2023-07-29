"Знесемо н**ер Кримський міст": Арестович заявив, що ЗСУ до жовтня дійдуть до Азовського моря

За словами колишнього радника ОП, США невигідне затягування війни України з Росією, оскільки Вашингтон нібито готується до "великої війни" в Азії.

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович припустив, що Збройні сили України восени 2023 року зможуть дійти до північного узбережжя Азовського моря. Про це він розповів на стримі політолога Юрія Романенка, який відбувся 28 липня.

"Ми дійдемо до жовтня до північного берега Азовського моря, знесемо н**ер Кримський міст або поставимо його під перманентну загрозу й поставимо, грубо кажучи, під контроль постачання двомільйонного Криму, якому щодня потрібна вода і їжа. Це дуже хороші стартові переговори. Союзники скажуть, — "досить, на цьому стоп" і нав'яжуть Росії якийсь порядок денний", — заявив Арестович.

За його словами, перед США стоїть завдання запобігти "другій великій війні в Європі" в найближчі 10-15 років, оскільки Вашингтон нібито готується до великої війни в Азії".

"Їм не потрібна друга війна в Європі, вони не "зменеджерують" одразу дві війни — вони розуміють, що вони обмежені — доктрина Рузвельта не працює. Ось до чого вони ведуть", — додав Арестович.

За його словами, подальше затягування війни не входить до планів США з тієї причини, що вони очікують на мобілізацію Росії в питаннях виробництва та постачання боєприпасів.

"[Росія] отримає північнокорейські боєприпаси, китайські, ще своє [виробництво] запустить восени, і якщо запустити війну до весни, нас чекає грандіозний сюрприз", — резюмував Арестович.

Нагадаємо, 23 липня Арестович заявив, що ЗСУ відчувають брак і базових елементів постачання, зокрема, автомобілів, кулеметів, мінометів і стрілецької зброї.

Раніше, 16 липня, Арестович заявляв, що для того, що Україні доведеться відмовитися від своїх територій для того, щоб стати членом НАТО.