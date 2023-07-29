Бої на всіх напрямках: у Міноборони розповіли про просування ЗСУ на півдні

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, у ЗСУ є успіхи на двох напрямках у Запорізькій області, проте деталі розголошувати поки зарано.

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Сили оборони України поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках у Запорізькій області. Про це в суботу, 29 липня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

Маляр зазначила, що поки не можна розголошувати деталі операцій, оскільки це може порушити їхню безпеку.

"На всіх напрямках наступу тривають бої. Наші захисники роблять свою роботу навколо кількох населених пунктів. Але всі деталі — тоді, коли дозволить безпека операцій", — розповіла Маляр.

Ситуація на східному фронті

Крім того, заступниця міністра оборони розповіла про ситуацію на східному фронті. Так, за її інформацією, російські окупаційні сили стягують додаткові сили в Бахмут Донецької області. При цьому ЗСУ продовжили рух уперед на південному фланзі навколо Бахмута, а ось на північному фланзі бої тривали без зміни позицій.

На Авдіївському напрямку також тривають бої. Вкотре ЗС РФ спробували там наступати, але без успіху. Так само провалилися спроби ворога атакувати на Мар'їнському напрямку. Попри те, що окупанти використовували там БМП і танки, українські захисники дали їм гідну відсіч.

"Наші захисники відбили всі штурми і відчутно знищили ворожий наступальний потенціал", — резюмувала Маляр.

Нагадаємо, крім наступу на південному фронті Сили оборони також завдають шкоди логістиці ворога. Так, 29 липня стало відомо, що ЗСУ успішно вдарили по Чонгарському мосту, який пов'язує окуповану частину Херсонської області та Кримський півострів.

Нагадаємо також, що колишній радник ОП Олексій Арестович припустив, що до жовтня 2023 року ЗСУ зможуть дійти до північного узбережжя Азовського моря і, ймовірно, зруйнують Кримський міст.