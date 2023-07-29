Бои на всех направлениях: в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ на юге

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, у ВСУ есть успехи на двух направлениях в Запорожской области, однако детали разглашать пока рано.

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Силы обороны Украины постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях в Запорожской области. Об этом в субботу, 29 июля, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Маляр отметила, что пока нельзя разглашать детали операций, так как это может нарушить их безопасность.

"По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда позволит безопасность операций", — рассказал Маляр.

Ситуация на восточном фронте

Кроме того, замминистра обороны рассказала о ситуации на восточном фронте. Так, по ее информации, российские оккупационные силы стягивают дополнительные силы в Бахмут Донецкой области. При этом ВСУ продолжили движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута, а вот на северном фланге бои продолжались без изменения позиций.

На Авдеевском направлении также продолжаются бои. В очередной раз ВС РФ попытались там наступать, но безуспешно. Так же провалились попытки врага атаковать на Марьинском направлении. Несмотря на то, что оккупанты использовали там БМП и танки, украинские защитники дали им достойный отпор.

"Наши защитники отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал", — резюмировала Маляр.

Напомним, помимо наступления на южном фронте Силы обороны также наносят урон по логистике врага. Так, 29 июля стало известно, что ВСУ успешно ударили по Чонгарскому мосту, который связывает оккупированную часть Херсонской области и Крымский полуостров.

Напомним также, что бывший советник ОП Алексей Арестович предположил, что к октябрю 2023 году ВСУ смогут дойти до северного побережья Азовского моря и, вероятно, разрушат Крымский мост.