Бійців ЗСУ перевзують у кросівки: у Міноборони поділилися подробицями випробувань

За інформацією оборонного відомства, в експерименті взяло участь понад 10 українських компаній і перший етап випробувань завершився.

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Бійці Збройних Сил України незабаром можуть отримати оновлену форму. На зручність було випробувано нові "тактичні кросівки". Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони 30 липня.

Понад 10 вітчизняних компаній зголосилися надати свої моделі взуття для тестового використання потенційними споживачами. Перший етап випробувань бійцями ЗСУ на зручність і комфорт уже завершився.

"Після отримання відгуків з військ, офіцери ЦУРСМЗ опрацьовують технічну специфікацію щодо цього предмета з урахуванням рекомендацій та пропозицій військовослужбовців. А далі — затвердження зразка-еталона", — йдеться в повідомленні.

Результатом виконаної роботи є прийняття та забезпечення Збройних Сил України новим предметом речового майна або ж суттєвий апгрейд уже наявних.

За наявними нормативами на липень 2023 року, військових мають забезпечити напівчеревиками, літніми берцями/літніми черевиками, зимовими берцями, казарменими капцями, утепленими бахілами та гумовими чобітьми. Незабаром до цього списку можуть додати тактичні кросівки.

Коли саме відбудуться зміни і українські військові почнуть використовувати кросівки — поки що невідомо. У Міноборони більше не ділилися подробицями випробувань.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що в Херсоні аудит виявив порушення під час закупівлі форми для ЗСУ. Голова ОДА Олександр Прокудін тоді заявляв, що закуплена для тероборони форма була пошита з неякісних матеріалів і її начебто навіть не планували роздавати військовим.