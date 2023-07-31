Українська авіація вже застаріла: у ЗСУ розповіли, коли Київ отримає винищувачі F-16

Ще до початку повномасштабної війни Україна планувала переходити на багатоцільові F-16. Для цього створили спеціальну програму з переозброєння українських військових.

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Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що перші постачання винищувачів F-16 можуть бути в кінці цього або на початку наступного року. Про це він повідомив в інтерв'ю для "Новини Live".

"Судячи з підсумків саміту НАТО, можливо, постачання будуть на кінець цього року або початок наступного. Кулеба (міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, — ред.) й американці говорять, що можливо, до кінця першого кварталу (наступного року. — ред.), — сказав Юрій Ігнат.

Деякі західні військові експерти заявляли, що Україні не потрібні винищувачі F-16, проте він вважає, що це шкідлива точка зору та є наративами російської пропаганди, оскільки результат війни залежить від успіху в повітрі. Артилерія чи РСЗВ HIMARS не зможуть нічого зробити, якщо в небі не буде переваги.

"Тому ППО, яка складається із засобів прикриття, зенітно-ракетних установок і винищувального прикриття — це ключ до успішного проведення наземних операцій", — пояснив Ігнат.

За його словами, з цією думкою всі згодні, проте західні експерти "чомусь протестують проти надання Україні цього літака". Ігнат зазначив, що українці впораються, зуміють вдало зберігати F-16, як це роблять із літаками, які вже є в Україні.

Ігнат пояснив, що задовго до війни Україна планувала переходити на винищувачі F-16. Для цього була спеціальна програма з переозброєння ЗСУ на західну техніку, зокрема йдеться про зенітно-ракетні війська, які вже оновлюються.

Речник Повітряних сил додав, що українська авіація вже застаріла, а тому літає "на межах можливостей". Зокрема, наймолодший наш літак 1991 року випуску.

Нагадаємо, 21 липня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі завив, що Україна може отримати винищувачі F-16 до кінця поточного року.

28 липня Фокус писав про те, що, за інформацією журналістів видання Politico, навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у США хочуть розпочати до кінця року.