Росіяни дедалі частіше стикаються з війною, і закони Держдуми це посилять, — розвідка Британії

За інформацією аналітиків, для російських чоловіків значно збільшилися шанси того, що вони будуть змушені воювати. Кремль більше не може відгороджувати населення від бойових дій.

Related video

Російській Федерації з кожним днем дедалі складніше захистити своїх громадян від війни в Україні, яку розпочав Володимир Путін і представники Кремля. Тепер вони змушені йти на відчайдушні кроки. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 31 липня.

За словами аналітиків, російська влада почала більше приділяти уваги внесенню поправок до законодавства, які дозволяють за максимально швидкі терміни призивати в армію більше чоловіків призовного віку.

Крім того, починаючи із середини липня, максимальний вік призову на військову службу було збільшено з 27 до 30 років, зберігши чинну нижню межу на рівні 18 років.

"Хоча призовники наразі не дислокуються в Україні, додаткові призовники звільняють професійних і мобілізованих солдатів від інших обов'язків усередині Росії", — йдеться в повідомленні.

24 липня Володимир Путін також підписав закон, який передбачає максимально допустимий вік призовників у резерві. Відтепер старших офіцерів можуть забрати до 70 років.

Аналітики вважають, що всі вище ухвалені закони повинні будуть нібито забезпечити швидше поповнення військ на війні в Україні.

"Збільшення шансів бути вимушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот "Вагнера" сукупно підкреслюють нездатність російської держави убезпечити населення від війни", — підсумували в Міноборони Великої Британії.

Кремлю стає дедалі складніше відгороджувати громадян від війни в Україні Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 30 липня жителі Москви та Підмосков'я могли чути гучні вибухи, які, як зазначив мер міста Сергій Собянін, нібито пов'язані з роботою ППО й атакою БПЛА.