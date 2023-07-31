Близько мільйона рублів щомісяця: ЗМІ розповіли, як російські військкори зароблять на війні

Найчастіше на своїх каналах військові пропагандисти рекламують інші Telegram-канали та ножі.

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Найпопулярніші російські військові блогери заробляють на війні близько мільйона рублів на місяць. Тоді як найвищий прибуток у Telegram отримують військові кореспонденти Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК). Про це повідомило "Агентство".

"Ці гроші — суттєва прибавка до зарплати засновників каналів за основним місцем роботи: більшість із них — співробітники державних видань", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що "Агентство" підрахувало кількість рекламних інтеграцій, які з'являлися в п'яти найпопулярніших каналах російських військкорів у період із січня до кінця липня, та підрахували приблизний місячні доходи. У результаті "Агентство" склало список найвисокооплачуваніших військових блогерів РФ:

військкор ВДТРК Олександр Сладков (1,05 мільйонів підписників): із січня по кінець липня 2023 року міг заробити понад 11,1 мільйона рублів (близько 1,6 мільйона за місяць). Ціна рекламної інтеграції — 110 тисяч рублів. Тоді як найбільше реклами в його Telegram було в червні;

(1,05 мільйонів підписників): із січня по кінець липня 2023 року міг заробити понад 11,1 мільйона рублів (близько 1,6 мільйона за місяць). Ціна рекламної інтеграції — 110 тисяч рублів. Тоді як найбільше реклами в його Telegram було в червні; військкор ВДТРК Євген Піддубний (850 тисяч підписників): міг заробити близько 9,1 мільйона рублів (близько 1,3 мільйона за місяць). Ціна за одну публікацію — 100 тисяч рублів;

(850 тисяч підписників): міг заробити близько 9,1 мільйона рублів (близько 1,3 мільйона за місяць). Ціна за одну публікацію — 100 тисяч рублів; журналіст, засновник "WarGonzo" Семен Пегов (1,27 мільйона підписників): близько 8,8 мільйона рублів (близько 1,2 мільйона за місяць). Ціна за публікацію — 170 тисяч рублів. На каналі також здійснюється продаж сувенірів, доходи не змогли оцінити;

(1,27 мільйона підписників): близько 8,8 мільйона рублів (близько 1,2 мільйона за місяць). Ціна за публікацію — 170 тисяч рублів. На каналі також здійснюється продаж сувенірів, доходи не змогли оцінити; військкор "Комсомольської правди" Олександр Коц (646 тисяч підписників): близько 5,8 мільйона рублів (близько 830 тисяч за місяць);

(646 тисяч підписників): близько 5,8 мільйона рублів (близько 830 тисяч за місяць); військкор Юрій Котенок: понад 3,6 мільйона рублів (500 тисяч за місяць). Ціна за публікацію — 35 тисяч рублів. За місяць у нього відбувається до 25 рекламних інтеграцій.

На коментарі "Агентства" ніхто з військкорів не відповів. Журналісти зазначили, що блогери зазвичай рекламують інші Telegram-канали та ножі.

Днем раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вигадала нову причину вторгнення ЗС РФ в Україну та заявила, що російські військові гинуть на війні, аби принести свободу африканцям і мир у всьому світі.

У червні на державному телеканалі "Россия 1" блогер і військовий кореспондент Олександр Сладков зізнався, що йому довелося відсидіти карантин перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. На його слова відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва та запитала, чи не видає він жодних "таємниць".