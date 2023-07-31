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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Близько мільйона рублів щомісяця: ЗМІ розповіли, як російські військкори зароблять на війні

Володимир Путін, зустріч Путіна, Путін військкори, зустріч Путіна та військкорів
Російські військкори щомісяця заробляють близько мільйона рублів

Найчастіше на своїх каналах військові пропагандисти рекламують інші Telegram-канали та ножі.

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Найпопулярніші російські військові блогери заробляють на війні близько мільйона рублів на місяць. Тоді як найвищий прибуток у Telegram отримують військові кореспонденти Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК). Про це повідомило "Агентство".

"Ці гроші — суттєва прибавка до зарплати засновників каналів за основним місцем роботи: більшість із них — співробітники державних видань", — ішлося в повідомленні.

Зазначили, що "Агентство" підрахувало кількість рекламних інтеграцій, які з'являлися в п'яти найпопулярніших каналах російських військкорів у період із січня до кінця липня, та підрахували приблизний місячні доходи. У результаті "Агентство" склало список найвисокооплачуваніших військових блогерів РФ:

  • військкор ВДТРК Олександр Сладков (1,05 мільйонів підписників): із січня по кінець липня 2023 року міг заробити понад 11,1 мільйона рублів (близько 1,6 мільйона за місяць). Ціна рекламної інтеграції — 110 тисяч рублів. Тоді як найбільше реклами в його Telegram було в червні;
  • військкор ВДТРК Євген Піддубний (850 тисяч підписників): міг заробити близько 9,1 мільйона рублів (близько 1,3 мільйона за місяць). Ціна за одну публікацію — 100 тисяч рублів;
  • журналіст, засновник "WarGonzo" Семен Пегов (1,27 мільйона підписників): близько 8,8 мільйона рублів (близько 1,2 мільйона за місяць). Ціна за публікацію — 170 тисяч рублів. На каналі також здійснюється продаж сувенірів, доходи не змогли оцінити;
  • військкор "Комсомольської правди" Олександр Коц (646 тисяч підписників): близько 5,8 мільйона рублів (близько 830 тисяч за місяць);
  • військкор Юрій Котенок: понад 3,6 мільйона рублів (500 тисяч за місяць). Ціна за публікацію — 35 тисяч рублів. За місяць у нього відбувається до 25 рекламних інтеграцій.

На коментарі "Агентства" ніхто з військкорів не відповів. Журналісти зазначили, що блогери зазвичай рекламують інші Telegram-канали та ножі.

Днем раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вигадала нову причину вторгнення ЗС РФ в Україну та заявила, що російські військові гинуть на війні, аби принести свободу африканцям і мир у всьому світі.

У червні на державному телеканалі "Россия 1" блогер і військовий кореспондент Олександр Сладков зізнався, що йому довелося відсидіти карантин перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним. На його слова відреагувала пропагандистка Ольга Скабєєва та запитала, чи не видає він жодних "таємниць".