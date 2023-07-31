Депутат з Сумщини привласнив 10 млн грн, які збирали на ЗСУ, — Нацполіція (фото, відео)

Зловмисникам вдалося зібрати 10 млн грн на бронежилети та шоломи для українських військовослужбовців, але кошти привласнили, виділивши захисникам лише 50 тис. грн.

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Судитимуть депутата міської ради з Сумщини та його спільників, які влаштували шахрайський "благодійний фонд" і збирали кошти на ЗСУ. Фігуранти встигли отримати 10 млн грн, але не витратили їх на потреби оборонців, а поклали в кишеню. Про деталі справи розповіла пресслужба Національної поліції.

"Схема" охопила три області України, розповіла пресслужба. Зокрема, коли прийшов час проводити слідчі дії, то з обшуками завітали на Сумщину, Дніпропетровщину та до Києва. Саме у цих регіонах фігуранти налаштували роботу фіктивного "благодійного фонду".

Згідно з матеріалами справи, депутат однієї з міськрад на Сумщині створив кілька кол-центрів, які мали на меті нібито "збір коштів для ЗСУ". Працівники центрів телефонували підприємцям і просили допомогти з закупівлею військового спорядження — бронежилетів, тепловізорів, шоломів тощо.

Підприємці перераховували кошти, однак необхідне спорядження "благодійники" так і не купили, стверджує Нацполіція. Для прикриття перерахували на користь ЗСУ пів відсотка від зібраних 10 млн грн — тобто лише 50 тис. грн. Решту — "поклали в кишеню".

Правоохоронці викрили оборудку і провели обшуки в офісах та за місцем проживання фігурантів. Виявили наступні докази у справі:

оргтехніку і телефони;

Кадр з обшуку у одному з офісів

певну суму коштів готівкою;

Готівка, яку виявили під час обшуків

"чорну бухгалтерію" — спеціальні зошити, в які записували кошти, отримані від благодійників;

"Чорна бухгалтерія" шахраїв

сторінка зошита, на якій вказано, що 28 червня (не ясно якого року) працівники кол-центру "заробили" майже 71 тис. грн, при цьому мінімальна сума на одного оператора складає 3 тис. грн, максимальна — 18 тис. грн.

Виручка "кол-центру" за один робочий день

Діяльність "кол-центру" та "благодійної організації" припинили, рахунки пов'язаних контрагентів — заблокували, вказано у повідомленні Нацполіції.

Пресслужба також опублікувала кадри обшуків, проведених за місцем діяльності "благодійників". Одна з працівниць пояснила, чим вони тут займались: "інформували людей, що почалась війна".

Відео Нацполіції - обшуки в офісах шахраїв

Фігуранти підозрюються у вчиненні злочинів за ч. 3, 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1, 2 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу. Максимальний термін покарання за цією статтею — 12 років тюрми.

Нагадуємо, в Україні діяло угрупування шахраїв, яке брало кредити на військових. Суть оборудки полягає у тому, що зловмисники замінюють сім-карти та отримують доступ до банківських карток своїх жертв.

Ще одна схема шахраювання стосується клієнтів "Укрпошти". У цьому випадку до людей телефонували під приводом "уточнення" даних через втрату посилки і таким чином отримували доступ до банківських реквізитів.