Депутат с Сумщины присвоил 10 млн грн, которые собирали на ВСУ, — Нацполиция (фото, видео)

Злоумышленникам удалось собрать 10 млн грн на бронежилеты и шлемы для украинских военнослужащих, но деньги присвоили, выделив защитникам лишь 50 тыс. грн.

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Будут судить депутата городского совета с Сумщины и его сообщников, которые создали мошеннический "благотворительный фонд" и собирали средства на ВСУ. Фигуранты успели получить 10 млн грн, но не потратили их на нужды защитников, а положили в карман. О деталях дела рассказала пресс-служба Национальной полиции.

"Схема" охватила три области Украины, рассказала пресс-служба. В частности, когда пришло время проводить следственные действия, то с обысками посетили Сумскую, Днепропетровскую области и Киев. Именно в этих регионах фигуранты настроили работу фиктивного "благотворительного фонда".

Согласно материалам дела, депутат одного из горсоветов на Сумщине создал несколько колл-центров, которые имели целью якобы "сбор средств для ВСУ". Работники центров звонили предпринимателям и просили помочь с закупкой военного снаряжения — бронежилетов, тепловизоров, шлемов и тому подобное.

Предприниматели перечисляли средства, однако необходимое снаряжение "благотворители" так и не купили, утверждает Нацполиция. Для прикрытия перечислили в пользу ВСУ пол процента от собранных 10 млн грн — то есть лишь 50 тыс. грн. Остальное — "положили в карман".

Правоохранители разоблачили сделку и провели обыски в офисах и по месту жительства фигурантов. Обнаружили следующие доказательства по делу:

оргтехнику и телефоны;

Кадр с обыска в одном из офисов

определенную сумму наличными;

Наличные, которые обнаружили во время обысков

"черную бухгалтерию" — специальные тетради, в которые записывали средства, полученные от благотворителей;

"Черная бухгалтерия" мошенников

страница тетради, на которой указано, что 28 июня (не ясно какого года) работники колл-центра "заработали" почти 71 тыс. грн, при этом минимальная сумма на одного оператора составляет 3 тыс. грн, максимальная — 18 тыс. грн.

Выручка "колл-центра" за один рабочий день

Деятельность "колл-центра" и "благотворительной организации" прекратили, счета связанных контрагентов — заблокировали, указано в сообщении Нацполиции.

Пресс-служба также опубликовала кадры обысков, проведенных по месту деятельности "благотворителей". Одна из работниц объяснила, чем они здесь занимались: "информировали людей, что началась война".

Видео Нацполиции — обыски в офисах мошенников

Фигуранты подозреваются в совершении преступлений по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1, 2 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса. Максимальный срок наказания по этой статье — 12 лет тюрьмы.

Напоминаем, в Украине действовала группировка мошенников, которая брала кредиты на военных. Суть сделки заключается в том, что злоумышленники заменяют сим-карты и получают доступ к банковским картам своих жертв.

Еще одна схема мошенничества касается клиентов "Укрпочты". В этом случае к людям звонили под предлогом "уточнения" данных из-за потери посылки и таким образом получали доступ к банковским реквизитам.