Вибухи в Курській області: строковик ЗС РФ дістав поранення, а селище залишилося без світла , — росЗМІ

Інцидент, як зазначають журналісти, стався біля кордону з Україною. Місцева влада зафіксувала кілька прильотів снарядів, через які було пошкоджено ЛЕП.

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Село Волфіно Глушковського району Курської області Росії потрапило під обстріл, унаслідок чого солдат строкової служби дістав поранення. Про це 1 серпня повідомляє російське медіа Astra.

За даними російських журналістів, строковик дістав легке поранення обличчя.

Крім того, як повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, 31 липня селище Тьоткіно Глушковського району нібито зазнало обстрілу.

"Зафіксовано 5 "прильотів" у районі вулиці Білопільської. Пошкоджено кілька домоволодінь", — повідомив Старовойт.

Також, за словами російського чиновника, під обстріл потрапило селище Краснооктябрьське — там зафіксовано 4 влучання снарядів. Один із них пошкодив лінію електропередач, унаслідок чого населений пункт залишився без світла.

Нагадаємо, у Москві в ніч на 1 серпня бізнес-центр "Москва-Сіті" вдруге зазнав атаки дронів. Днем раніше, 30 липня, цю саму будівлю було атаковано БПЛА.

Раніше, в ніч на 28 липня, Москву також атакував "ворожий безпілотник".