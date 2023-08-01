Пропрацював кілька днів: через обстріл РФ лікарні в Херсоні загинув молодий лікар (фото)

За повідомленнями місцевих чиновників, ворожий снаряд пошкодив хірургічне відділення лікарні. Поранення також отримала медсестра.

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У вівторок, 1 серпня, російські війська обстріляли лікарню в місті Херсон, що призвело до загибелі молодого лікаря. Про це повідомив керівник Херсонської обласної міської адміністрації Роман Мрочко.

Мрочко, зазначив, що загиблий лікар працював на посаді лише кілька днів. Крім того, поранення дістала медсестра, і зараз медики борються за життя її життя. Точна кількість постраждалих уточнюється.

Згідно з повідомленням Херсонської обласної прокуратури, обстріл стався близько 11:00. У прокуратурі також повідомили про пошкодження будівлі лікарні та автотранспорту через обстріл.

Як уточнили у пресслужбі Херсонської ОВА, ворожі снаряди також вразили житлові квартали Херсона.

Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА Фото: Херсонська ОВА

"Смертельні поранення отримав ЛОР-лікар. У медсестри — травмована щелепа, їй надають медичну допомогу. Також через обстріли пошкоджено відділення хірургії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня росіяни знову атакували центр Харкова за допомогою дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed. Поранено одну людину.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, що ЗС РФ обстріляли Херсон. Унаслідок ворожої атаки 3 людини загинули, ще 17 дістали поранення різного ступеня тяжкості.