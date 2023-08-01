Проработал несколько дней: из-за обстрела РФ больницы в Херсоне погиб молодой врач (фото)
По сообщениям местных чиновников, вражеский снаряд повредил хирургическое отделение больницы. Ранения также получила медсестра.
Во вторник, 1 августа, российские войска обстреляли больницу в городе Херсон, что привело к гибели молодого врача. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной городской администрации Роман Мрочко.
Мрочко, отметил, что погибший врач работал на должности всего несколько дней. Кроме того, ранения получила медсестра и сейчас медики борются за жизнь ее жизнь. Точное число пострадавших уточняется.
Согласно сообщению Херсонской областной прокуратуры, обстрел произошел около 11:00. В прокуратуре также сообщили о повреждении здания больницы и автотранспорта из-за обстрела.
Как уточнили в пресс-службе Херсонской ОВА, вражеские снаряды также поразили жилые кварталы Херсона.
"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры — травмирована челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии", — говорится в сообщении.
Напомним, 1 августа россияне вновь атаковали центр Харькова при помощи дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Ранен один человек.
Напомним, 31 июля сообщалось, что ВС РФ обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки 3 человека погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.