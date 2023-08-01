Проработал несколько дней: из-за обстрела РФ больницы в Херсоне погиб молодой врач (фото)

По сообщениям местных чиновников, вражеский снаряд повредил хирургическое отделение больницы. Ранения также получила медсестра.

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Во вторник, 1 августа, российские войска обстреляли больницу в городе Херсон, что привело к гибели молодого врача. Об этом сообщил руководитель Херсонской областной городской администрации Роман Мрочко.

Мрочко, отметил, что погибший врач работал на должности всего несколько дней. Кроме того, ранения получила медсестра и сейчас медики борются за жизнь ее жизнь. Точное число пострадавших уточняется.

Согласно сообщению Херсонской областной прокуратуры, обстрел произошел около 11:00. В прокуратуре также сообщили о повреждении здания больницы и автотранспорта из-за обстрела.

Как уточнили в пресс-службе Херсонской ОВА, вражеские снаряды также поразили жилые кварталы Херсона.

Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА Фото: Херсонская ОВА

"Смертельные ранения получил ЛОР-врач. У медсестры — травмирована челюсть, ей оказывают медпомощь. Также из-за обстрелов повреждено отделение хирургии", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа россияне вновь атаковали центр Харькова при помощи дронов-камикадзе иранского производства Shahed. Ранен один человек.

Напомним, 31 июля сообщалось, что ВС РФ обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки 3 человека погибли, еще 17 получили ранения различной степени тяжести.