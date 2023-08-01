"Якісна робота": Сирський показав, як ЗСУ знищують окупантів під Бахмутом (відео)

Командувач Сухопутних військ уточнив, що в битві брали участь бійці 22-ї окремої механізованої бригади.

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Генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами Збройних Сил України, показав роботу українських артилеристів і ракетних військ у районі під Бахмутом Донецької області. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Сирський опублікував відео, що демонструє успішну роботу бійців 22-ї окремої механізованої бригади. У своїх коментарях він підкреслив, що за допомогою потужного вогневого удару ці воїни успішно завдали поразки російським окупантам.

"Бахмутський напрямок. Рух триває. Воїни 22-ї ОМБр знищують росіян своїм пекельним вогнем. Якісна робота. Слава Героям!" — підписав відео воєначальник.

Нагадаємо, 25 липня спікер ЗСУ пояснив, чому наступ на північ від Бахмута повільніший, ніж на півдні. Українські війська щодня звільняють сотні метрів, але згодом, як вважає речник ЗСУ Сергій Череватий, звільнені території будуть у рази більшими і зможуть сягати десятки кілометрів.

Крім того, артилеристи 5-ї ОШБр показали роботу американської гаубиці M119A3 під Бахмутом. У складі 5-ї окремої штурмової бригади є артилерійський дивізіон, який озброєний гаубицями M119A3. Бійці розповіли про особливості гармати та її застосування.