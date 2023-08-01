Нове творіння Excalibur International: що відомо про тактичний комплекс KHAN

Ракетний комплекс KHAN середньої дальності призначений для ударів по стратегічно і тактично важливих цілях. Маса боєголовки становить 470 кг, а дальність польоту ракети, як стверджують розробники, — до 280 км.

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Оборонна компанія Excalibur International представила на виставці IDEF 2023 у Стамбулі тактичну балістичну ракетну систему середньої дальності KHAN. Турецькі розробники стверджують, що ракета середньої дальності має радіус дії в кілька сотень кілометрів і тому може ефективно вражати стратегічно і тактично важливі цілі. Про те, що являє собою новий комплекс від Excalibur International пишуть оглядачі Military Leak.

Повідомляється, що комплекс KHAN, озброєний ракетами класу "земля-земля", здатний ефективно вражати такі важливі цілі, як командні пункти, системи ППО, ракетні та артилерійські комплекси або елементи найважливішої військової інфраструктури, навіть у глибокому тилу противника. Завдяки новітнім технологіям цілевказівки та наведення система не потребує додаткової підтримки з боку радіолокаційних систем, метеорологічних датчиків і подібного обладнання.

Характеристики комплексу KHAN

Турецький тактичний ракетний комплекс KHAN має пускову установку вагою 35 т, водночас двигун потужністю 525 к.с. забезпечує максимальну швидкість на шосе, що досягає 70 км на годину, і автономний запас ходу до 1000 км.

Усі компоненти системи, як-от пускові установки, командні пункти, системи перезарядки та сервісного обслуговування, розміщуються на шасі Tatra Force виробництва чеської компанії Tatra Trucks.

Ракета має значні характеристики:

діаметр — 610 мм;

маса — 2500 кг;

дальність дії — від 80 до 280 км;

боєголовка — 470 кг;

"Система наведення ракети, що поєднує в собі точність GPS (Global Positioning System) і ГЛОНАСС (Global Navigation Satellite System) з інерціальною навігаційною системою (INS), є не чим іншим, як передовим досягненням", — пишуть оглядачі.

Використання точкових і безконтактних детонаторів підвищує універсальність цієї зброї, дозволяючи застосовувати різні стратегії атаки і ураження цілей. Точність ракети KHAN, як стверджують розробники, також заслуговує на високу оцінку — ймовірність кругової помилки досягає 10 м.

Нагадаємо, турецька компанія ASELSAN уперше представила систему протиповітряної та протиракетної оборони ЗРПК GÜRZ. Система оснащена 35-ми зенітною гарматою, здатною вести вогонь програмованими боєприпасами ATOM, а також чотирма пусковими установками ракет Gokdogan і Bozdogan.