"Ворог горить": Сирський показав, як ЗСУ б'ють по позиціях росіян на Лиманському напрямку (відео)

Генерал-полковник показав спільну роботу артилерії 66-ї окремої механізованої бригади та розвідки 88-го батальйону тероборони.

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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав результати роботи ЗСУ на Лиманському напрямку. Відповідні відео український воєначальник опублікував у себе в Telegram-каналі.

"На Лиманському напрямку ворог горить. Спільна робота артилерії 66-ї ОМБр і розвідки 88-го батальйону ТРо по БК росіян. Влучно", — підписав відео Сирський.

На записі видно, як українська артилерія завдає ударів по позиціях росіян.

Нагадаємо, 1 серпня генерал-полковник Сирський показав роботу українських артилеристів і ракетних військ у районі під Бахмутом Донецької області. На записі, що демонструє успішну роботу бійців 22-ї окремої механізованої бригади, видно, як українські бійці завдали поразки ворожим силам за допомогою потужного вогневого удару.

Як відомо, наприкінці липня командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зустрівся з бійцями двох бригад, які воюють на найгарячіших відрізках фронту на сході. Йдеться про Бахмутський та Лиманський напрямки. Під час зустрічі генерал-полковника з командирами бригад вдалося обговорити реальний стан справ і зміцнити "взаємодовіру та розуміння".

Також повідомлялося, що бійці під час візиту Сирського, отримали нагороди та цінні подарунки.

Фокус писав 1 серпня, що артилерія десантно-штурмових військ ЗСУ знищила мінометний розрахунок російських загарбників, який завадив силам, що наступали.

Фокус також розповідав про українську групу снайперів, які наводять жах на окупантів. Їх називають "Привидами Бахмута". У групі налічується близько 20 бійців. Вони воюють на околицях Бахмута вже близько шести місяців. За цей час їм вдалося знищити близько 500 російських окупантів. ЗС РФ вважають українських снайперів особливо цінними цілями, постійно обстрілюючи позиції артилерією.