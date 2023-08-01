У Макіївці й Донецьку: у соцмережах повідомляють про вибухи на Донбасі (фото, відео)

Місцеві жителі повідомляють про вибухи в Макіївці та в районі залізничного вокзалу в Донецьку й діляться кадрами з місця події.

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У районі залізничного вокзалу в окупованому Донецьку стався вибух. Місцеві жителі помітили стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал "Типичный Донецк".

Вибух у Донецьку

Зокрема, на каналі зазначили, що між Макіївкою та Ясинуватою почалася пожежа. У самій Макіївці жителі чують вибухи.

Вибухи в Макіївці

Пізніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив прильоти біля Макіївки та Ясинуватої.

Нагадаємо, що 31 липня окупанти повідомили про масований обстріл Донецька. Унаслідок прильоту снарядів, як стверджує нелегітимна адміністрація, загорівся маршрутний автобус і приватні автомобілі. Ворошиловський район уже раніше потрапляв під масований обстріл за кілька днів до цього.

Також 28 липня повідомлялося, що в окупованому Донецьку пролунали вибухи. За повідомленням росЗМІ, місто нібито вже вдруге за добу зазнало обстрілу. В будівлі силовиків т.зв. "ДНР" вибило вікна, а площа перед управлінням всипана осколками.