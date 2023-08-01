Пульт та інтерфейс Switchblade-300 вперше показали на відео, – соцмережі

Дрони-камікадзе Switchblade-300 активно застосовуються на фронті проти бронетехніки російських загарбників.

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БПЛА-камікадзе Switchblade-300 застосовують українські війська. Нове відео опублікував Telegram-канал "Военкор Пельмень".

У повідомленні йдеться про те, що це, мабуть, перше відео, на якому можна розглянути сам пульт та інтерфейс. На відео можна побачити бойове застосування БПЛА Камікадзе Switchblade-300 проти бронетехніки російських військ.

"Напевно перше відео, де нормально видно інтерфейс і пульт керування Switchblade", – йдеться у дописі.

Де і як використовують Switchblade 300

Сил оборони України, активно застосовують проти окупантів дрони-камікадзе Switchblade 300. Переважно ними користуються підрозділи СБУ, ГУР і ССО на лінії фронту. Switchblade 300 вважається доволі вартісною системою і її намагаються не витрачати даремно. Як зазначають українські захисники, найчастіше боєприпас, що баражує, запускають по заздалегідь добре розвіданих і цінних цілях (командному складу, системам РЕБ, іншій важливій техніці).

Дрон здатен пролетіти на 8 км за лінію фронту і при вдалому розкладі, з точністю до 80% влетіти у вікно штабу окупантів і знищити весь командирський склад. Найцікавіше, що навчитися керувати таким БПЛА можна всього за два тижні, і це навіть з надлишком. Таку зброю застосовують здебільшого для знищення важливих цілей або обладнання ворога.

Характеристики дрона Switchblade 300

Армія США вперше замовила безпілотники Switchblade 300 для війни в Афганістані, щоб уражати цілі, недосяжні для артилерії. Тоді система не набула великої популярності, проте війна в Україні показала, наскільки ефективною вона може бути в умілих руках.

Вага — 2,5 кг;

дальність польоту — 10 км;

швидкість польоту — до 150 км/год;

тривалість польоту — 15 хв;

робоча висота — від 150 до 4500 м.

Нагадаємо, 24 липня окупанти знайшли загадковий дрон на Донеччині. На думку аналітиків, поруч із позиціями росіян упав безпілотник Switchblade 600, які використовують ЗСУ.