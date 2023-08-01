Письменник-політрук: Захара Прилєпіна призначено заступником командира полку у складі Росгвардії

За інформацією росЗМІ, указ про створення полку Росгвардії на базі батальйону "Оплот" підписав сам Володимир Путін. Підрозділ буде озброєний артилерією і танками для виконання бойових завдань у рамках так званої "СВО".

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Російський письменник-пропагандист Захар Прилєпін обійняв посаду заступника командира нового полку у складі Росгвардіі, який створено на базі батальйону "Оплот". Це призначення відбулося після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про формування нових полків Росгвардії особливого призначення. Про це 1 серпня повідомило видання Daily Storm.

Інформацію продублював сам Прилєпін, опублікувавши відповідний пост у Telegram. У повідомленні сказано, що новий полк отримає важке озброєння. При цьому письменник згадав Сергія Завдовєєва — колишнього соратника ліквідованого ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

"До керівництва нового президентського полку увійдуть Захар Прилєпін і командир батальйону "Оплот" Сергій Француз Завдовєєв. Захара Прилєпіна 31 липня вже призначено заступником командира полку особливого призначення "Оплот" із військово-політичної роботи", — ідеться в повідомленні росЗМІ.

При цьому наголошується, що новий полк був створений з ініціативи самого Прилєпіна. Фактично "Оплот" став першим підрозділом Росгвардії, куди увійшли проросійські бойовики "ДНР" періоду 2014-2015 років.

З урахуванням того, що полк буде озброєний артилерією і важкою технікою, зокрема й танками, його буде відправлено для участі в бойових діях на територію України.

Крім "Оплоту" штаб Прилєпіна працює над формуванням ще двох добровольчих батальйонів — "Родня" і "Серафим Саровский". Останній входитиме до складу Міноборони РФ, повідомила Єлизавета Кондакова, прессекретарка Прилєпіна.

Нагадаємо, 6 травня на російського письменника Захара Прилєпіна було скоєно замах. Його автомобіль Audi Q7 вибухнув у селі Піонерське після того, як раніше на нього встановили вибуховий пристрій.

Унаслідок вибуху Прилєпін дістав серйозні травми ніг, від чого він впав у медикаментозну кому. Однак йому вдалося вижити. Уже 6 травня письменник вийшов на зв'язок і сказав, що йде на поправку.

Наразі, як повідомляють росЗМІ, ще проходить лікування після замаху.