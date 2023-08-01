Писатель-политрук: Захар Прилепин назначен замкомандиом полка в составе Росгвардии

По информации росСМИ, указ о создании полка Росгвардии на базе батальона "Оплот" подписал сам Владимир Путин. Подразделение будет вооружено артиллерией и танками для выполнения боевых задач в рамках так называемой "СВО".

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Российский писатель-пропагандист Захар Прилепин получил должность заместителя командира нового полка в составе Росгвардии, который создан на базе батальона "Оплот". Это назначение последовало после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании новых полков Росгвардии особого назначения. Об этом 1 августа сообщило издание Daily Storm.

Информацию продублировал сам Прилепин, опубликовав соответствующий пост в Telegram. В сообщении сказано, что новый полк, получит тяжелое вооружение. При этом писатель упомянул Сергея Завдовеева — бывшего соратника ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"В руководство нового президентского полка войдут Захар Прилепин и командир батальона "Оплот" Сергей Француз Завдовеев. Захар Прилепин 31 июля уже назначен заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе", — говорится в сообщении росСМИ.

При этом отмечается, что новый полк был создан по инициативе самого Прилепина. Фактически "Оплот" стал первым подразделением Росгвардии, куда вошли пророссийские боевики "ДНР" периода 2014-2015 годов.

С учетом того, что полк будет вооружен артиллерией и тяжелой техникой, в том числе и танками, он будет отправлен для участия в боевых действиях на территорию Украины.

Кроме "Оплота" штаб Прилепина работает над формированием еще двух добровольческих батальонов — "Родня" и "Серафим Саровский". Последний будет входить в состав Минобороны РФ, сообщила Елизавета Кондакова, пресс-секретарь Прилепина.

Напомним, 6 мая на российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 взорвался в деревне Пионерское после того, как ранее на него установили взрывное устройство.

В результате взрыва Прилепин получил серьезные травмы ног от чего он впал в медикаментозную кому. Однако ему удалось выжить. Уже 6 мая писатель вышел на связь и сказал, что идет на поправку.

На данный момент, как сообщают росСМИ, еще проходит лечение после покушения.