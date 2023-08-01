"Потрібні кораблі, літаків недостатньо": про блокаду Чорного моря говорити зарано, — ВМС (відео)

За словами спікера Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, попри те, що Україна звільнила частину чорноморської акваторії, вона все ж таки залишається "сірою" зоною, тому що там діє російська авіація.

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Спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що про будь-яку блокаду Чорного моря з боку РФ говорити поки передчасно, тому що для морської блокади потрібно досить багато кораблів, які не дадуть змоги пройти повз них. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Про якусь блокаду поки що говорити зарано, тому що для того, щоб заблокувати якусь ділянку моря, необхідна досить велика кількість бойових одиниць. Загалом, зараз Чорноморський флот складається з 80 бойових одиниць, крім цього є небойові плавзасоби. Прикордонники — вони Керченську протоку здебільшого пасуть", — пояснив Плетенчук.

Спікер ВМС України Дмитро Плетенчук — про блокаду РФ

Чорноморська акваторія — "сіра" зона

За словами спікера ВМС, попри те, що Україна звільнила частину чорноморської акваторії, вона все ж таки залишається "сірою" зоною, тому що там працює російська авіація. Однак для створення блокади потрібні кораблі, а літаки не можуть перебувати на безперервному чергуванні.

Тому говорити про якийсь прорив блокади поки що не цілком коректно, оскільки це не так по суті.

Нагадаємо, що, наперекір погрозам РФ, ізраїльський корабель першим вирушив курсом в Україну після виходу РФ із зернової угоди.

Також повідомлялося, що залаштункові дискусії про постачання зерна тривають. Постпред США розповіла про нові переговори.