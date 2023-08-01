"Нужны корабли, самолетов недостаточно": о блокаде Черного моря говорить рано, – ВМС (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, несмотря на то, что Украина освободила часть черноморской акватории, она все же остается "серой" зоной, потому что там действует российская авиация.

Related video

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что о какой бы то ни было блокаде Черного моря со стороны РФ говорить пока преждевременно, так как для морской блокады требуется достаточно много кораблей, которое не позволят пройти мимо них. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"О какой-то блокаде пока что говорить рано, потому что для того, чтобы заблокировать какой-то участок моря, необходимо достаточно большое количество боевых единиц. В целом, сейчас Черноморский флот состоит из 80 боевых единиц, кроме этого есть небоевые плавсредства. Пограничники — они Керченский пролив большей частью пасут", — пояснил Плетенчук.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук — о блокаде РФ

Черноморская акватория — "серая" зона

По словам спикера ВМС, несмотря на то, что Украина освободила часть черноморской акватории, она все же остается "серой" зоной, потому что там работает российская авиация. Однако для создания блокады нужны корабли, а самолеты не могут находиться на беспрерывном дежурстве.

Поэтому говорить о каком-то прорыве блокады пока не вполне корректно, поскольку это не так по сути.

Напомним, что, несмотря на угрозы РФ, израильский корабль первым отправился курсом в Украину после выхода РФ из зерновой сделки.

Также сообщалось, что закулисные дискуссии о поставках зерна продолжаются. Постпред США рассказала о новых переговорах.