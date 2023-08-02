"Воювати на два фронти": експерт пояснив, навіщо РФ розширює армію

Нині Росія не має достатню кількість особового складу та технічних сил, аби відкрити другий фронт, тому наразі Кремль може погрожувати Заходу лише ядерною зброєю.

Related video

Військовий експерт Юрій Федоров вважає, що Росія намагається розширити свою армію для того, щоб почати воювати на два фронти, зокрема проти країн Балтії, Фінляндії та Польщі. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.

"Зверніть увагу, що Сергій Шойгу та Валерій Герасимов відкрито говорять: треба створити новий армійський корпус, який буде направлений проти Фінляндії, базуватиметься у Карелії, складатиметься із трьох мотострілецьких дивізій, двох десантно-штурмових бригад", — сказав Юрій Федоров.

З його слів, нині усі боєздатні частини РФ зайняті у війні в Україні, тому країна немає ні військових, ні технічних сил, які могли б піти проти Фінляндії чи країн Балтії. Проте ж Кремль має ідею щодо розширення своєї армії та відкриття другого фронту — з країнами НАТО.

Юрій Федоров зазначив, що поки Росія може погрожувати Заходу лише ядерною війною, проте це є "вкрай ризикованим кроком". Він переконаний, що сили РФ, за задумом Генштабу, можуть становити реальну загрозу у Балтійському регіоні, якщо розширять та озброять свою армію.

Нагадаємо, у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 31 липня йшлося про те, що росіяни почали підпалювати військкомати на території РФ та в окупованому Криму.

У травні засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що для перемоги РФ потрібно провести загальну мобілізацію, тому вона є неминучою. З його слів, перевага від мобілізації в прикордонних регіонах РФ полягає в тому, що мобілізовані воюватимуть недалеко від дому.

Також повідомлялося, що примусова мобілізація "вбила" дисципліну в російських військах. Зокрема, лише з січня по травень 2023 року військові суди розглянули понад 1000 справ щодо випадків дезертирства.