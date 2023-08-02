Втрати сторін в українській війні: осінтер перевірив дані Oryx на правдивість (таблиці)

Спостерігач Арчі Ірвінг виявив дублікати даних на порталі, які загалом становлять близько 2% від загальної кількості задокументованих відомостей.

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OSINT-спостерігач Арчі Ірвінг переглянув усі задокументовані порталом Oryx втрати російської та української сторін на наявність дублікатів. У підсумку він виявив, що у Росії на 11487 одиниць знайшлося 136 дублікатів (1,2%), а в України на 4067 одиниць — 114 дублікатів (2,8%). Інформацію опубліковано на Twitter Ірвінга 24 липня.

Спостерігач зазначив, що під час роботи з виявлення дублікатів, він надсилає дані до Oryx, і модератори потім перевіряють і видаляють їх зі списків. Тож можна помітити, наприклад, що на сайті спочатку було вказано 11490 втрат, а стало 11487.

"На Oryx можна знайти набагато більше дублікатів: це в жодному разі не є спробою вичерпного документування. Команда Oryx постійно виправляє проблеми в списку, які ми не помічаємо", — зазначив Ірвінг.

Список дублікатів військових втрат на Oryx

Якщо округлити відсотки похибок, то загалом виходить близько 2% — це мізерно малий показник, який свідчить про достовірність інформації про втрати, на що й звернув увагу Ірвінг.

Дблікати втрат на Oryx

Також спостерігач помітив, що 50 дублікатів були помилкового типу, 46 — помилкового змісту, 8 дублікатів — із дзеркальним відображенням.

Раніше повідомлялося, згідно з оновленими даними Oryx, у період із 29 до 31 липня російські війська втратили 56 одиниць техніки, тоді як Сили оборони — 26. Крім того, ворог втратив велику кількість БМП, МТ-ЛБ і БМД.

Про військові втрати росіян у липні також повідомили Військово-морські сили ЗСУ. Було знищено понад 400 квадрокоптерів, 319 одиниць автомобільної техніки, а також десятки мінометів, артилерійських систем і бойових броньованих машин.