Потери сторон в украинской войне: осинтер проверил данные Oryx на достоверность (таблицы)

Наблюдатель Арчи Ирвинг обнаружил дубликаты данных на портале, которые в общей сложности составляют около 2% от общего количества задокументированных сведений.

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OSINT-наблюдатель Арчи Ирвинг пересмотрел все задокументированные порталом Oryx потери российской и украинской сторон на наличие дубликатов. В итоге он обнаружил, что у России на 11487 единиц нашлось 136 дубликатов (1,2%), а у Украины на 4067 единиц — 114 дубликатов (2,8%). Информация опубликована на Twitter Ирвинга 24 июля.

Наблюдатель отметил, что в ходе работы по выявлению дубликатов, он отправляет данные в Oryx и модераторы затем проверяют и удаляют их из списков. Поэтому можно заметить, например, что на сайте сначала были указаны 11490 потерь, а стало 11487.

"На Oryx можно найти гораздо больше дубликатов: это ни в коем случае не является попыткой исчерпывающего документирования. Команда Oryx постоянно исправляет проблемы в списке, которые мы не замечаем", — отметил Ирвинг.

Списоко дубликатов военных потерь на Oryx

Если округлить проценты погрешностей, то в целом выходит около 2% — это ничтожно малый показатель, который свидетельствует о достоверности информации о потерях, на что и обратил внимание Ирвинг.

Дбликаты потерь на Oryx

Также наблюдатель заметил, что 50 дубликатов были ошибочного типа, 46 — ошибочного содержания, 8 дубликатов — с зеркальным отражением.

Ранее сообщалось, согласно обновленным данным Oryx, в период с 29 по 31 июля российские войска потеряли 56 единиц техники, в то время как Силы обороны — 26. Кроме того, враг потерял большое количество БМП, МТ-ЛБ и БМД.

О военных потерях россиян в июле также сообщили Военно-морские силы ВСУ. Было уничтожено более 400 квадрокоптеров, 319 единиц автомобильной техники, а также десятки минометов, артиллерийских систем и боевых бронированных машин.