Розселяють у будинках українців: окупанти завезли медичний персонал на ТОТ, — ЦНС

За даними підпілля, на тимчасово захоплених територіях виникли проблеми з нестачею медичного персоналу серед росіян через відхід більшості фахівців.

Related video

На тимчасово окуповані території Запорізької області було організовано приїзд медичних фахівців і середнього медичного персоналу з Росії. Їх було розподілено по різних житлових приміщеннях, включно з деякими будинками, які належать українським громадянам. Про це повідомляє Центр нацопору.

У джерелі зазначають, що на тимчасово окупованих територіях виникли проблеми з нестачею медичного персоналу серед росіян через відхід більшості фахівців.

"На тимчасово захоплених землях Запорізької області ворог провів ротацію медичного персоналу. Зокрема, до регіону завезли партію чергових гастролерів як лікарів, так і середній медперсонал", — зазначили в ЦНС.

У Опорі зазначили, що часто лікарі з РФ підписують контракти на постійну роботу на ТОТ, таким чином ворог змінює демографічний склад на захоплених землях.

"Розселяють заробітчан у захоплених в українців оселях і гуртожитках. За роботу на ТОТ вони отримують збільшену зарплату", — додали там.

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти активно перетворюють місто на військовий госпіталь. На території поруч із колишнім дитячим санаторієм, який окупанти перетворили на військовий шпиталь від початку війни, спостерігається постійний цілодобовий рух карет швидкої допомоги та вантажівок із пораненими окупантами.

А до тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області доставили автобуси з пораненими окупантами. Лікарня інтенсивної терапії в Маріуполі вже переповнена пораненими окупантами.