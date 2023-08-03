Ненавчені та позбавлені переваги: "великий наступ" ЗС РФ на Куп'янськ приречений, — Хоррелл

Просування російських військ на Харківщині "застрягло". Аналітик Стівен Хоррелл назвав три причини, чому воно не принесе бажаних результатів Росії.

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Наступ російських військ в районі Куп’янська у Харківській області не матиме успіхів. Про це у коментарі Express, опублікованому 3 серпня, розповів колишній директор військового розвідувального центру Європейського командування США та нині старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Стівен Хоррелл.

Аналітик назвав кілька причин, з яких ЗС РФ мають "досить низькі" шанси на просування на Куп’янському напрямі.

По-перше, на його думку, проблема Росії полягає у тому, що її солдати — недостатньо навчені. Він пояснив, що для підготовлених за кілька тижнів строковиків виявляються занадто складними комбіновані атаки.

По-друге, зі слів Хоррелла, російська армія не змогла забезпечити собі перевагу у повітрі та вогні. Він зазначив, що країна-агресорка зазвичай покладається на зрівняння території з землею перед тим, як відправляти туди людей.

По-третє, ексдиректор американської розвідки переконаний, що в районі наступу ЗС РФ "рельєф сприяє Україні".

У матеріалі йдеться, що нині ворожі сили "застрягли" поблизу річки Жеребець, де на підвищених позиціях їх чекають захисники. Спроба перетнути лінію фронту зробить окупантів вразливими для української артилерії, розміщеної вище над річкою.

Мапа наступу ЗС РФ, опублікована у Express Фото: Express

Журналісти підкреслили, що російські блогери неодноразово заявляли про нібито форсування Жеребця загарбниками, але підтверджень тому досі немає.

Стівен Хоррелл: що про нього відомо

Фото Стівена Хоррелла з його соцмереж Фото: Соцмережі

Стівен Хоррелл — непостійний старший науковий співробітник Програми трансатлантичної оборони та безпеки в Центрі аналізу європейської політики (CEPA). Раніше він був офіцером американської військово-морської розвідки, але пішов у відставку у 2021 році у званні капітана.

Хоррелл має ступінь бакалавра історії у Військово-морській академії США та ступінь магістра стратегічних досліджень у Військовому коледжі армії США. В період 30-річної військової служби працював в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі. Посаду директора розвідки обіймав у 2012-2015 роках.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захисники щодня зривають плани ворога та успішно діють на Лиманському і Куп'янському напрямах.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня Сили оборони звільнили понад 12 кв. кілометрів на півдні України. Вона зазначила, що загалом звільнено вже понад 204 кв. кілометрів земель.