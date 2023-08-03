Не обучены и лишены преимущества: "большое наступление" ВС РФ на Купянск обречено, — Хоррелл

Продвижение российских войск на Харьковщине "застряло". Аналитик Стивен Хоррелл назвал три причины, почему оно не принесет желаемых результатов России.

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Наступление российских войск в районе Купянска в Харьковской области не будет иметь успехов. Об этом в комментарии Express, опубликованном 3 августа, рассказал бывший директор военного разведывательного центра Европейского командования США и ныне старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Стивен Хоррелл.

Аналитик назвал несколько причин, по которым ВС РФ имеют "достаточно низкие" шансы на продвижение на Купянском направлении.

Во-первых, по его мнению, проблема России заключается в том, что ее солдаты — недостаточно обучены. Он объяснил, что для подготовленных за несколько недель срочников оказываются слишком сложными комбинированные атаки.

Во-вторых, по словам Хоррелла, российская армия не смогла обеспечить себе преимущество в воздухе и огне. Он отметил, что страна-агрессор обычно полагается на уравнивание территории с землей перед тем, как отправлять туда людей.

В-третьих, экс-директор американской разведки убежден, что в районе наступления ВС РФ "рельеф способствует Украине".

В материале говорится, что сейчас вражеские силы "застряли" вблизи реки Жеребец, где на возвышенных позициях их ждут защитники. Попытка пересечь линию фронта сделает оккупантов уязвимыми для украинской артиллерии, размещенной выше над рекой.

Карта наступления ВС РФ, опубликованная в Express Фото: Express

Журналисты подчеркнули, что российские блогеры неоднократно заявляли о якобы форсировании Жеребца захватчиками, но подтверждений тому до сих пор нет.

Стивен Хоррелл: что о нем известно

Фото Стивена Хоррелла из его соцсетей Фото: Соцсети

Стивен Хоррелл — непостоянный старший научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики (CEPA). Ранее он был офицером американской военно-морской разведки, но ушел в отставку в 2021 году в звании капитана.

Хоррелл имеет степень бакалавра истории в Военно-морской академии США и степень магистра стратегических исследований в Военном колледже армии США. В период 30-летней военной службы работал в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. Должность директора разведки занимал в 2012-2015 годах.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что защитники ежедневно срывают планы врага и успешно действуют на Лиманском и Купянском направлениях.

Заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что в течение прошлой недели Силы обороны освободили более 12 кв. километров на юге Украины. Она отметила, что в целом освобождено уже более 204 кв. километров земель.