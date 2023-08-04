"Не треба плекати ілюзій": у Пентагоні заявили, що на ЗСУ чекає "важка битва" (відео)

Спікер Пентагону Патрік Райдер зазначив, що боротьба, яку веде Україна, не є легкою. Він також висловив упевненість у тому, що українці мають значний бойовий потенціал, який вони можуть використати в будь-який час і в будь-якому місці.

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Прессекретар Пентагону Патрік Райдер закликав не плекати ілюзій щодо контрнаступу Сил оборони України, зазначивши, що боротьба українців не є легкою. Про це він сказав на брифінгу 3 серпня.

Журналісти запитали спікера оборонного відомства, чи справедливі зауваження про те, що США надто повільно постачали Україні деякі види озброєння, що могло ускладнити ситуацію для українців.

"Зовсім ні. Я думаю, що ми були дуже енергійні, надаючи Україні різні можливості — і коли я кажу "ми", то це Сполучені Штати та міжнародна спільнота", — сказав Патрік Райдер.

Представник Пентагону зазначив, що США беруть участь у навчанні українців з 2014 року. За його словами, після початку повномасштабної війни американські дипломати буквально щомісяця зустрічалися із союзниками та партнерами, яких понад 50, щоб з'ясувати потреби України та надати їй допомогу.

Брифінг прес-секретаря Пентагону

Патрік Райдер підкреслив, що РФ неспровоковано вторглася на територію сусідньої країни, а російські військові вбили тисячі невинних людей.

"І тому не треба плекати ілюзій, що ця — ця боротьба, в якій опинилася Україна, — легка боротьба. У Росії був час побудувати оборону на своїх окупованих територіях, а Україна вступає з ними в бій, і це буде важка битва", — сказав речник Пентагону.

Водночас Патрік Райдер висловив упевненість у тому, що в України є значний бойовий потенціал і що українські військові мають намір використати його в будь-який час і в будь-якому місці за своїм вибором.

Нагадаємо, 2 серпня в The New York Times повідомили з посиланням на офіційних осіб США та аналітиків, що Сили оборони України наразі змінили тактику ведення війни, зосередившись на тому, щоб виснажити російські сили за допомогою артилерії та ракет великої дальності.

За даними The Washington Post від 3 серпня, ЗСУ прагнуть до того, щоб перерізати сухопутний коридор до Криму, і останнім часом змінили підхід до контрнаступу на півдні, щоб прорватися через окопи, протипіхотні та протитанкові мінні поля російських військ.