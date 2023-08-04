Не зможуть вести штурм: кількість найманців ПВК "Вагнер" суттєво скоротилася, — журналіст

Євген Пригожин може розширити кількість найманців ПВК в Африці, аби отримати додаткове фінансування. За оцінками експертів, він може заробити близько 4 мільярдів доларів.

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Російський опозиційний журналіст, політолог та соціолог Ігор Яковенко заявив, що нині від ПВК "Вагнер" залишилася приблизно третина найманців. Про це він повідомив в ефірі телеканалу FREEДOM .

" Пригожин (Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", — ред.) намагається донабрати якусь чисельність. Там — дві-три бригади максимум без бронетехніки. Такими силами нікуди вони не можуть іти", — сказав Ігор Яковенко.

З його слів, частина найманців ПВК "Вагнер" загинула у війні проти України, тоді як інша — підписала контракт зі Збройними силами Російської Федерації.

Яковенко зазначив, що у ПВК "Вагнер" нині існує два варіанти щодо їхнього застосування. Зокрема, якась кількість найманців Пригожина зайнята у інструктуванні армії Білорусі, тоді як інша частина націлена на "освоєння бандитськими методами багатств Африки".

Російський журналіст переконаний, що Євген Пригожин намагався розшити свій вплив під час саміту Росія-Африка, який проходив у Санкт-Петербурзі. Він хоче мати нові зв'язки, у нього "на гачку" є близько 13 країн. Пригожин буде розширювати кількість найманців ПВК "Вагнер" в Африці, яких нині близько 14 тисяч, через можливість отримати прибуток. Зокрема, за різними оцінками експертів, він може заробити близько чотирьох мільярдів доларів у Африці. Він додав, що Пригожин більше не отримуватиме з російського бюджету "тих півтора трильйона на рік".

Нагадаємо, 3 серпня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що найманці ПВК "Вагнер" зайняли позиції в Гродненській області у Білорусі. З його слів, нині їхня кількість становить близько 4 тисяч, тоді як може зрости до 10 тисяч.

Того ж дня польський генерал пояснив присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі. Зокрема, він вважає, що найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі використовують для інформаційного тиску, аби залякати й відбити охоту підтримувати Україну.