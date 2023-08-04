Не смогут вести штурм: количество наемников ЧВК "Вагнер" существенно сократилось, — журналист

Евгений Пригожин может расширить количество наемников ЧВК в Африке, чтобы получить дополнительное финансирование. По оценкам экспертов, он может заработать около 4 миллиардов долларов.

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Российский оппозиционный журналист, политолог и социолог Игорь Яковенко заявил, что сейчас от ЧВК "Вагнер" осталась примерно треть наемников. Об этом он сообщил в эфире телеканала FREEДOM .

" Пригожин (Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", — ред.) пытается донабрать какую-то численность. Там — две-три бригады максимум без бронетехники. Такими силами никуда они не могут идти", — сказал Игорь Яковенко.

По его словам, часть наемников ЧВК "Вагнер" погибла в войне против Украины, тогда как другая — подписала контракт с Вооруженными силами Российской Федерации.

Яковенко отметил, что у ЧВК "Вагнер" сейчас существует два варианта по их применению. В частности, какое-то количество наемников Пригожина занято в инструктировании армии Беларуси, тогда как другая часть нацелена на "освоение бандитскими методами богатств Африки".

Российский журналист убежден, что Евгений Пригожин пытался расшить свое влияние во время саммита Россия-Африка, который проходил в Санкт-Петербурге. Он хочет иметь новые связи, у него "на крючке" есть около 13 стран. Пригожин будет расширять количество наемников ЧВК "Вагнер" в Африке, которых сейчас около 14 тысяч, из-за возможности получить прибыль. В частности, по разным оценкам экспертов, он может заработать около четырех миллиардов долларов в Африке. Он добавил, что Пригожин больше не будет получать из российского бюджета "тех полтора триллиона в год".

Напомним, 3 августа президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что наемники ЧВК "Вагнер" заняли позиции в Гродненской области в Беларуси. По его словам, сейчас их количество составляет около 4 тысяч, тогда как может вырасти до 10 тысяч.

В тот же день польский генерал объяснил присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В частности, он считает, что наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси используют для информационного давления, чтобы запугать и отбить охоту поддерживать Украину.