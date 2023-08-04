Працювали в Сирії: окупанти привезли в Херсонську область нових медиків, — ЦНС

За даними опору, на тимчасово окупованих територіях росіяни стикаються з проблемою нестачі медичного персоналу.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області з'явилися російські медичні фахівці, які раніше набули досвіду роботи в Сирії. Про це повідомляє Центр нацопору.

"Більшість місцевих лікарів відмовилися співпрацювати з ворогом і покинули регіон. Відтак, ворог завозить на ТОТ своїх лікарів, зокрема на Херсонщину", — йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, у Каховку прибули лікарі із Санкт-Петербурга. Ці медичні фахівці працюють в умовах зони бойових дій, за що їм нараховується додаткова надбавка до їхньої звичайної зарплати.

"До цього ці лікарі працювали в окупованій Сирії", — зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, що російські окупанти провели ротацію медиків на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) Запорізької області. Пов'язано це з дефіцитом медичного персоналу на територіях, що тимчасово перебувають під контролем Російської Федерації, адже більшість із них прийняли рішення виїхати. У зв'язку з цим росіяни були змушені шукати вітчизняних представників медичної справи та запропонували їм роботу там.

А 3 серпня в ЦНС повідомляли, що на захоплених територіях жителів включають до партії "Единая Россия". Робиться це напередодні "виборів". За успішне вербування нових членів партії колаборантам обіцяють надати певні матеріальні винагороди.